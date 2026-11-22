Cara Mudah Mengatasi JMO Gagal Login

JAKARTA - Cara mudah mengatasi JMO gagal login. Mengatasi aplikasi JMO yang tidak bisa dibuka (login) sebenarnya cukup mudah, asalkan penyebabnya diketahui terlebih dahulu. Kendala ini umumnya disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari koneksi internet yang kurang stabil, gangguan sistem, hingga lupa kata sandi.

Jamsostek Mobile (JMO) merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan yang dirancang untuk memudahkan peserta mengakses layanan informasi. Melalui aplikasi ini, peserta juga dapat menyampaikan laporan dan pengaduan apabila menemukan ketidaksesuaian pada status kepesertaan, nominal upah, maupun jumlah karyawan.

Meski begitu, tidak semua orang dapat langsung menggunakannya. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh peserta yang telah mendaftar di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk mendapatkan akses akun. Namun, peserta yang sudah memiliki akun pun masih berpotensi menemui kendala saat hendak masuk ke aplikasi.

Lantas, bagaimana cara mudah mengatasi JMO gagal login ? Simak ulasan berikut ini seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

1.⁠ ⁠Kesalahan Data

Melansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Salah satu kendala masuk ke aplikasi juga dapat disebabkan oleh kesalahan pengisian data. Hal ini bisa terjadi, baik pada peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang mengisi data secara mandiri maupun peserta Penerima Upah (PU) yang pendaftarannya dibantu perusahaan. Untuk memperbaikinya, peserta dapat menghubungi contact center BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175 atau mendatangi kantor cabang terdekat guna melakukan pembetulan data.

2.⁠ ⁠Gunakan Fitur Lupa Password

Apabila masih belum berhasil masuk, peserta dapat memanfaatkan fitur Lupa Password. Sebab, kegagalan login kerap terjadi karena kata sandi terlupa sehingga salah dimasukkan berulang kali. Berikut langkah untuk mengganti kata sandi:

1.⁠ ⁠Buka aplikasi JMO, lalu pilih menu “Login”

2.⁠ ⁠Pada bagian bawah tombol “Login”, pilih opsi “Lupa Password?”

3.⁠ ⁠Masukkan alamat surel (email) yang telah terdaftar

4.⁠ ⁠Lakukan konfirmasi kata sandi melalui surel yang diterima

5.⁠ ⁠Ikuti petunjuk yang diberikan

6.⁠ ⁠Setelah kata sandi lama berhasil diganti, coba masuk kembali ke aplikasi

3.⁠ ⁠Perbarui Aplikasi ke Versi Terbaru

Salah satu penyebab utama gagal masuk ke aplikasi JMO adalah penggunaan versi lama yang belum diperbarui. Versi tersebut berpotensi tidak lagi kompatibel dengan perangkat ponsel, sehingga pengguna tidak bisa masuk. Untuk mengatasinya, perbarui aplikasi dengan langkah berikut:

1.⁠ ⁠Buka Google Play Store (Android) atau App Store (iOS)

2.⁠ ⁠Cari aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)

3.⁠ ⁠Jika tersedia pembaruan, pilih tombol “Update”

4.⁠ ⁠Tunggu hingga proses pembaruan selesai

5.⁠ ⁠Buka aplikasi dan coba masuk kembali, dengan memastikan alamat surel dan kata sandi sudah benar