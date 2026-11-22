Cara Cek Anggota Keluarga BPJS Kesehatan

JAKARTA - Cara cek anggota keluarga BPJS Kesehatan penting diketahui oleh setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepesertaan yang aktif memastikan seluruh anggota keluarga bisa langsung mendapat layanan saat harus berobat ke puskesmas atau rumah sakit.

Sebaliknya, kartu yang ternyata non aktif sering baru disadari ketika sudah berada di loket pendaftaran.

Lantas, bagaimana cara mengecek status kepesertaan seluruh anggota keluarga dengan cepat dan mudah? Berikut ini Okezone rangkum cara cek anggota keluarga BPJS Kesehatan, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Cara Cek Lewat Aplikasi JKN

Mobile JKN merupakan aplikasi resmi BPJS Kesehatan yang menyediakan banyak layanan dalam satu tempat. Lewat aplikasi ini, peserta bisa memeriksa status kepesertaan, memiliki KIS Digital, hingga mengambil antrean berobat tanpa harus datang lebih awal. Berikut tahapan yang bisa diikuti:

1. Pasang aplikasi Mobile JKN melalui Play Store atau App Store.

2. Masuk ke akun dengan NIK KTP atau nomor kartu JKN, lalu isi kata sandi.

3. Ketuk menu “Info Peserta” di halaman beranda.

4. Periksa status kepesertaan yang tampil. Data seluruh anggota keluarga yang terdaftar juga muncul beserta dengan keterangan aktif atau nonaktif.

Cara Cek Lewat PANDAWA WhatsApp

PANDAWA (Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp) adalah layanan resmi BPJS Kesehatan yang bisa diakses lewat aplikasi pesan. Layanan ini cocok bagi peserta yang ingin mengurus kebutuhan administrasi tanpa mengunduh aplikasi tambahan.

Selain mengecek status kepesertaan, peserta juga dapat memperbarui data melalui PANDAWA dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Simpan nomor resmi PANDAWA, yaitu 0811-8165-165, di kontak ponsel.

2. Buka WhatsApp dan kirim pesan awal, misalnya “Halo” atau “Cek Status JKN”.

3. Pilih menu untuk melihat status kepesertaan.

4. Isi 16 digit NIK dan tanggal lahir anggota keluarga yang ingin diperiksa, sesuai format yang diminta.

5. Tunggu beberapa saat hingga sistem otomatis menampilkan data dan status kartu.