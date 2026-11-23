Sejumlah Tol Trans Sumatera Bakal Dibuka Gratis di Libur Nataru

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan pengoperasian fungsional tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang total 106,54 kilometer (km) untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Ketiga ruas tol tersebut direncanakan dapat dilalui secara gratis selama masa operasional fungsional.

Ketiga ruas yang disiapkan tersebar di Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatra Selatan. Pembukaan tol fungsional ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi kepadatan kendaraan di jalan nasional selama periode libur akhir tahun.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan, pengoperasian fungsional tersebut merupakan upaya perusahaan untuk memperluas manfaat infrastruktur jalan tol kepada masyarakat, khususnya ketika mobilitas kendaraan meningkat selama Nataru.

"Melalui pengoperasian fungsional ketiga ruas JTTS ini, kami ingin memberikan alternatif perjalanan yang lebih lancar dan efisien bagi masyarakat. Ruas-ruas tersebut direncanakan dapat dilalui secara gratis selama masa fungsional," ujar Iwan dalam keterangan resmi, Senin (23/11/2026).

Adapun ruas pertama yang disiapkan yakni Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 segmen Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 23,88 km di Aceh. Ruas ini diharapkan memperkuat aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah di provinsi tersebut.

Selanjutnya, Tol Rengat-Pekanbaru segmen Bypass Pekanbaru-Interchange (IC) Siak sepanjang 13,47 km di Riau. Ruas tersebut merupakan bagian dari Tol Lingkar Pekanbaru yang diproyeksikan membantu mengurangi beban lalu lintas di sekitar Kota Pekanbaru.

Sementara itu, ruas terpanjang yang disiapkan adalah Tol Palembang-Betung Seksi 1-5 atau Kramasan-Betung sepanjang 69,19 km di Sumatra Selatan. Pengoperasian fungsional ruas ini diharapkan memperlancar perjalanan dari Palembang menuju Betung sekaligus mendukung distribusi logistik.