Perluas Bisnis, BTN Bidik Digitalisasi Warung Madura

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) memperluas ekosistem bisnis di luar pembiayaan perumahan (beyond mortgage) dengan mengakselerasi digitalisasi jaringan usaha Warung Madura. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) memperluas ekosistem bisnis di luar pembiayaan perumahan (beyond mortgage) dengan mengakselerasi digitalisasi jaringan usaha Warung Madura.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa kekuatan ekonomi masyarakat Madura tidak hanya terpusat di satu wilayah, melainkan tumbuh dan berkembang secara dinamis di berbagai daerah di Indonesia.

“Langkah tersebut sejalan dengan transformasi strategis BTN untuk terus bergerak beyond mortgage dengan masuk langsung ke dalam ekosistem masyarakat. Sektor olahraga dan kebutuhan harian memiliki perputaran ekonomi yang sangat dinamis, sehingga menjadi pintu masuk yang tepat bagi BTN untuk memperluas layanan keuangan sekaligus mendorong inklusi dan digitalisasi," tutur Nixon dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (23/11/2026).

Dalam kolaborasi tersebut, BTN mengintegrasikan jaringan Warung Madura ke dalam ekosistem perbankan digital perseroan melalui platform MPStore.

Adapun, jaringan usaha rakyat tersebut tersebar tidak hanya di Pulau Madura dan Jawa Timur, namun juga menjangkau Surabaya, Jawa Barat, Jabodetabek, hingga Makassar dengan fokus penetrasi pada kota-kota tier 2 hingga tier 4.