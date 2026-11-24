Rights Issue, BSI Perkuat Modal dan Ekspansi Bisnis

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) akan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) akan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Aksi korporasi tersebut bertujuan memperkuat permodalan untuk mendukung ekspansi bisnis sekaligus menyesuaikan struktur kepemilikan saham dengan standar pasar modal.

Direktur Keuangan dan Strategi BSI Ade Cahyo Nugroho mengatakan, rencana rights issue tersebut telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Langkah ini merupakan bagian dari komitmen manajemen bersama pemegang saham, termasuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan pemerintah.

Menurut Cahyo, penataan struktur kepemilikan saham diperlukan agar BSI memenuhi ketentuan regulasi pasar modal, baik di tingkat domestik maupun internasional.

"Tentu kita harus menyikapinya ini sebagai bagian dari komitmen, bukan hanya dari BSI, tetapi juga dari pemegang saham, baik Danantara maupun pemerintah secara umum, bagaimana BSI memiliki struktur kepemilikan saham yang sesuai dengan best practice," ujar Cahyo dalam konferensi pers paparan kinerja BSI di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Selain memenuhi ketentuan kepemilikan saham, dana hasil rights issue akan difokuskan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan. Tambahan modal tersebut dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Cahyo menyebut pertumbuhan pembiayaan BSI masih berada di kisaran 15%. Sementara itu, penghimpunan DPK juga menunjukkan kinerja positif. Kondisi tersebut mencerminkan peluang ekspansi bisnis yang masih terbuka dan membutuhkan dukungan modal yang memadai.

"Tadi kita sampaikan berkali-kali pertumbuhan pembiayaan kita masih sangat solid, 15 persen. Pertumbuhan DPK kita juga masih bagus. Itu menggambarkan potensi bisnisnya masih sangat besar yang tentu ini membutuhkan dukungan permodalan yang kuat," jelasnya.