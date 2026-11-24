Diajukan Prabowo Jadi Cawapres, Amran Pastikan Fokus Bekerja untuk Petani

JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan tetap fokus bekerja untuk rakyat dan petani Indonesia saat ditanya mengenai pengajuan dirinya sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres) oleh Presiden Prabowo Subianto. Sikap tersebut disampaikannya ketika tiba di kantor Kementerian Pertanian, Selasa (24/11/2026).

Sesaat setelah keluar dari mobilnya, Amran tampak tersenyum sumringah mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam seperti biasa sebelum melenggang ke arah lift menuju ruangannya. Di sela-sela itu, ia menanggapi pertanyaan awak media mengenai agenda kerjanya usai namanya mencuat dalam bursa pencalonan tersebut.

“Hari ini kami kerja rutin seperti biasa melayani masyarakat, ada irigasi yang harus diperbaiki akan kami tindak lanjuti, karena kami hanya mampu melakukan yang terbaik untuk rakyat khususnya petani Indonesia dan biarlah takdir berkata,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Selasa (24/11/2026).

Amran menuturkan sebelumnya tidak ada komunikasi dengan presiden mengenai pengajuan nama cawapres tersebut. Hal itu karena selama satu minggu terakhir ia sedang keliling melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Lampung, hingga Jawa Timur.

“Saya baru tahu infonya dan memang belum mempersiapkan karena tidak membayangkan itu, sehingga baru tadi malam kami persiapkan data-data dan baru sekarang mengurus persoalan tersebut,” ujarnya.