Angkutan Barang Pakai Kereta 2,5 Juta Ton hingga Oktober 2026

JAKARTA - KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatatkan volume angkutan barang secara kumulatif sebesar 17,4 juta ton hingga Oktober 2026.

Capaian ini didukung pertumbuhan kinerja pada sejumlah segmen layanan. Khusus pada Oktober 2026, volume angkutan barang KAI Logistik mencapai sekitar 2,5 juta ton, meningkat 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,1 juta ton.

Pertumbuhan ini menunjukkan perkembangan positif aktivitas angkutan barang perusahaan, seiring dengan optimalisasi operasional dan peningkatan kebutuhan distribusi berbagai komoditas.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan mengatakan, pertumbuhan yang terjadi menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menjaga momentum bisnis sekaligus mengoptimalkan potensi layanan yang dimiliki.

“Kami melihat perkembangan kinerja yang positif di Oktober 2026 ini. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya optimalisasi operasional dan pengembangan layanan yang dilakukan perusahaan berjalan dengan baik. Dengan dua bulan tersisa hingga akhir tahun, kami optimistis dapat terus mengoptimalkan kinerja, baik dari sisi operasional maupun keuangan,” ujar Yuskal dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Berdasarkan jenis komoditas, angkutan semen mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada Oktober 2026, yakni sebesar 46% secara year-on-year (YoY), dari sekitar 35 ribu ton pada Oktober 2025 menjadi 52 ribu ton pada Oktober 2026. Capaian tersebut sekaligus menjadi volume angkutan semen tertinggi sepanjang tahun 2026.