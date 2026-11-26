Siapkan Lahan Sagu 700 Hektare, Mentan: Harus Libatkan Masyarakat Setempat

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat penataan hamparan sagu seluas 100 hektare pada lima kelompok tani sepanjang 2026. Dengan tambahan itu, cakupan dukungan penataan sagu di Jayapura mencapai 700 hektare selama 2022–2026.

Data Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua merinci kegiatan tahun ini di Kampung Ifale seluas 40 hektare, Yobeh 10 hektare, Putaly 10 hektare, Toware 20 hektare, dan Kampung Meyu di Distrik Nimbokrang 20 hektare. Dukungan tersebut berupa sarana kerja untuk membantu penataan dan pemeliharaan rumpun sagu.

Luasan tersebut menggambarkan akumulasi dukungan penataan kawasan, bukan volume produksi sagu.Penguatan sagu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pangan lokal sebagai bagian dari sistem pangan nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pengembangan pangan Papua harus melibatkan masyarakat setempat.

"Beras, sagu, ubi dan pangan lokal lainnya harus kita kembangkan bersama masyarakat setempat,” kata Amran dikutip, Kamis (26/11/2026).

Dalam rangkaian kegiatan pengembangan sagu di Sentani, Kepala BRMP Papua Aser Rouw menyampaikan bahwa kawasan Danau Sentani memiliki sekitar 32 jenis atau varietas sagu, sementara hutan sagu di wilayah Daerah Aliran Sungai Sentani tercatat sekitar 7.842,76 hektare.

Pada kegiatan yang sama, para pihak mengagendakan penanaman secara bertahap dengan target 8.000 bibit sagu. Penanaman berlangsung bertahap sehingga angka itu masih merupakan target kegiatan, bukan realisasi akhir.

Bagi masyarakat Papua, sagu bukan semata pilihan karbohidrat. Komoditas ini berkaitan erat dengan budaya, pengelolaan lingkungan, dan mata pencaharian. Karena itu, pengembangan kawasan perlu berjalan bersama perlindungan hak masyarakat adat, pendampingan pekebun, serta penguatan mutu dan akses pasar.