Ketahanan Energi, PHE Perkuat Inovasi Teknologi Hulu Migas

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengakselerasi inovasi teknologi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Upaya ini dilakukan melalui penerapan Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) untuk mengoptimalkan produksi migas, eksplorasi sumber energi masa depan seperti natural hydrogen, serta pengembangan teknologi rendah karbon Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

Pengembangan berbagai teknologi itu disebut menjadi bagian dari strategi PHE dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi sekaligus menjawab tantangan transisi energi.

Melalui inovasi, PHE tidak hanya berupaya mengoptimalkan potensi lapangan migas yang ada, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sumber energi baru dan pengembangan teknologi yang lebih rendah karbon.

Sebagai Subholding Upstream Pertamina, kontribusi PHE dalam menjaga pasokan energi nasional tercermin dari pengelolaan sekitar 27 persen wilayah kerja operator migas di Indonesia.

Perusahaan juga berkontribusi sekitar 65 persen terhadap lifting minyak domestik dan 3 persen terhadap lifting gas domestik.

Eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi menjadi tahapan penting untuk memastikan ketersediaan pasokan energi sebelum diolah dan dimanfaatkan masyarakat maupun berbagai sektor industri.