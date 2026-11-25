DEN: Penerapan Teknologi Sumur Mature Bisa Tingkatkan Lifting Migas

JAKARTA - Penerapan teknologi dinilai bisa meningkatkan lifting migas dan menahan laju natural decline lapangan yang sebagian besar berada dalam tahapan late mature field. Salah satunya penerapan berbagai teknologi migas yang dilakukan Pertamina melalui Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

"Karena semua bentuk aplikasi teknologi memang penting untuk meningkatkan lifting. Pendekatan konvensional tidak mungkin dapat meningkatkan lifting, karena lapangan-lapangan tua kita sudah maksimal dan melewati primary recovery dan secondary recovery, yang tidak bisa naik lagi produksinya,” kata anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Muhammad Kholid Syeirazi di Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Begitu juga untuk menahan laju natural decline, Kholid menilai positif penerapan aplikasi teknologi. Menurut Kholid, optimasi penggunaan teknologi terhadap brownfield lapangan-lapangan tua adalah untuk menahan laju penurunan tajam. Sebab, reservoir tua otomatis mengalami natural decline.

“Jadi, penerapan teknologi adalah untuk menahan lajunya supaya tidak anjlok banget. Untuk mengerem sedikit-sedikit. Misal yang seharusnya turun 14%, dengan penggunaan teknologi bisa ditahan menjadi 7%,” kata dia.

Karena itulah Kholid menyebut bahwa penerapan berbagai aplikasi teknologi yang dilakukan PHE, seperti Secondary/Enhanced Oil Recovery (S/EOR), Multi-Staged Fracturing (MSF), Multi-Layer Fracturing (MLF), hingga pengeboran sumur horizontal (Horizontal Well LQR non Frac), juga merupakan kemutlakan.

“Ini kemutlakan. Kalau tidak ada inovasi teknologi, jalan di tempat. Kita tidak bisa mengerem laju penurunan,” kata dia.

Kholid juga sependapat, bahwa berbagai langkah tersebut bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional. Namun tentu saja, kata dia, harus dibarengi dengan upaya ekspansif, termasuk penggunaan teknologi untuk penggalakkan eksplorasi dalam menemukan lapangan-lapangan baru.

“Karena itulah, penggunaan teknologi seperti PHE, harusnya juga diendorse, diberi insentif. Agar mereka mengambil keputusan-keputusan bisnis untuk memperluas cakupan eksplorasi. Jadi, tidak hanya penggunaan teknologi untuk melakukan lifting, menahan penurunan,” kata dia.