PHE Temukan Harta Karun 333 Juta Barel Setara Minyak

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina mencatatkan 10 sumur temuan (discovery) dengan total tambahan sumber daya kontinjensi (2C) mencapai 333 juta barel setara minyak (MMBOE) hingga September 2026. Temuan ini terdiri atas 206 juta barel minyak (MMBO) dan 733 miliar kaki kubik gas (BCFG).

​Capaian signifikan ini didorong oleh keberhasilan pengeboran 14 sumur eksplorasi serta akuisisi data seismik 3D seluas 4.197 kilometer persegi (km²) dan seismik 2D sepanjang 3.320 km.

Hingga akhir September 2026, dari 10 sumur discovery, lima sumur dikelola langsung oleh PHE sebagai operator dan lima lainnya berstatus non-operator, yang tersebar di Sumatera sebanyak 2 temuan, 3 temuan di Jawa, 3 temuan di Kalimantan Timur, serta 2 temuan di perairan lepas pantai (offshore) Natuna.

​Direktur Eksplorasi PHE Asep Samsul Arifin menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi merupakan fondasi utama dalam menemukan sumber daya migas baru guna mempertahankan rasio penggantian cadangan (Reserve Replacement Ratio/RRR) dan mengimbangi laju penurunan produksi alamiah.

"Eksplorasi adalah kunci utama untuk memastikan keberlanjutan produksi migas domestik di masa depan, sehingga Indonesia dapat terus mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan kemandirian energi nasional," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).



​Secara keseluruhan, kinerja operasional Subholding Upstream hingga September 2026 mencatatkan total produksi migas sebesar 945 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD), yang ditopang oleh produksi minyak sebesar 467 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 2.762 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Capaian tersebut memberikan kontribusi krusial bagi pasokan energi tanah air, yakni menyumbang 64 persen terhadap lifting minyak nasional dan 34 persen terhadap lifting gas nasional.



​Untuk menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang, PHE menerapkan strategi portofolio eksplorasi yang seimbang antara quick win & sustainability dalam rangka percepatan pengembangan temuan eksplorasi, growth & new exploration target dengan fokus kegiatan eksplorasi pada cekungan prioritas, yang juga diselaraskan dengan people development dan improve infrastructure technology.

PHE mengelola 14 cekungan, dengan sebagian sumber daya prospektif (2U) berada pada area di sekitar fasilitas produksi yang sudah ada (near-field exploration), dan sebagian lainnya berada pada wilayah frontier dan wilayah baru yang memiliki potensi penemuan berskala besar (giant discoveries).