Apakah Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan tapi Tidak Bekerja?

JAKARTA - Apakah bisa daftar BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak bekerja? BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program-program ini pada dasarnya melindungi masyarakat yang bekerja, baik sebagai karyawan maupun pekerja mandiri. Lantas, apakah orang yang belum atau sedang tidak bekerja tetap bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Ketentuan Daftar BPJS Ketenagakerjaan bagi yang Tidak Bekerja

Orang yang sama sekali tidak bekerja dan tidak memiliki usaha belum bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan kategori kepesertaan yang berlaku.

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi Penerima Upah (PU), Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia. Peserta PU didaftarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja karena menerima gaji atau upah dari pemberi kerja. Bagi yang tidak memiliki pemberi kerja, jalur yang tersedia adalah BPU.

Namun, BPU juga mensyaratkan adanya pekerjaan. PP Nomor 44 Tahun 2015 menyebut peserta bukan penerima upah terdiri dari pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja lain yang bukan penerima upah. Ketiganya sama-sama berstatus sebagai pekerja.

Aturan ini sejalan dengan syarat di halaman pendaftaran resmi BPJS Ketenagakerjaan, yaitu calon peserta harus dalam kondisi aktif bekerja saat mendaftar. Misalnya, seseorang yang sedang kritis, koma, dirawat di ICU, atau sakit berkepanjangan sehingga tidak bisa bekerja pun belum memenuhi syarat.