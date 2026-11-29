Jaga Kepercayaan Publik, Nurfaizi Suwandi Mundur dari Komisaris Independen Bayan Resources

JAKARTA - Komjen Pol (Purn) Nurfaizi Suwandi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Komisaris Independen PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

Surat pengunduran diri tertanggal 29 November 2026 itu ditujukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya akan dibahas serta diputuskan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan ini diambil atas kehendak sendiri, enam hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan mengangkatnya pada 23 November 2026.

Nurfaizi mengikuti dengan saksama perhatian publik yang muncul sejak pengangkatan tersebut, dan menghormatinya sebagai bagian dari kontrol masyarakat yang sehat.

“Setelah mempertimbangkan dengan saksama dari suara hati terdalam, saya memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Komisaris Independen PT Bayan Resources Tbk. Saya mengambil keputusan ini secara sukarela sebagai wujud tanggung jawab moral saya sebagai purnawirawan Polri. Saya ingin turut menjaga marwah institusi Polri dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” kata Nurfaizi.

Bagi Nurfaizi, kepercayaan masyarakat kepada Polri jauh lebih berharga daripada jabatan apa pun.

Ia tidak ingin hubungan kekeluargaannya dengan Kapolri menimbulkan keraguan sekecil apa pun terhadap independensi institusi yang telah membesarkannya, dan tidak ingin keluarganya menanggung beban dari persepsi tersebut. Nurfaizi menegaskan, kehadirannya di Bayan Resources tidak berkaitan dengan jabatan siapa pun di kepolisian.