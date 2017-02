\Ke Indonesia, Raja Salman Bakal Menginap di Hotel Super-Mewah Ini?\

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz beberapa hari lagi akan bertandang ke Indonesia. Berdasarkan kabar Raja Salman akan menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1-9 Maret.

Dijadwalkan, pertemuannya dengan Jokowi akan dilaksanakan di Jakarta. Selama di Jakarta, ia beserta rombongannya disebut akan menginap di Hotel Raffles.

Hotel yang akan ditempati Raja Arab Saudi ini berada di area Ciputra World ini pun menyediakan kamar-kamar hotel super mewah. Setidaknya terdapat 173 kamar yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

Di antaranya 68 Raffles Rooms, 40 Raffles Garden View Room, 21 Signature Rooms dan sejumlah kamar lainnya yang tidak kalah mewah. Untuk kamar paling standar di hotel ini yakni Raffles Room memiliki luas 60 meter persegi.

Selain itu, dilansir laman resminya, Raffles.com, Jumat (24/2/2017), hotel ini juga memiliki beragam fasilitas yang cocok bagi kalangan kelas atas. Setidaknya terdapat 2 restoran dan bar, Ballroom, ruang rapat, pusat bisnis. Selain itu juga terdapat fasilitas seni, seperti museum, galeri kesenian, teater, dan lain sebagainya.

Raja Salman pun kemungkinan akan sangat dimanjakan di hotel ini. Pasalnya hotel ini memiliki pelayan pribadi yang dijuluki Raffles Butler. Pelayan ini terkenal dengan layanannya yang ramah dan bijaksana.

Hotel yang berada di area Ciputra World ini terintegrasi dengan Ciputra Artpreneur Center, yakni pusat seni yang menyediakan teater berstandar internasional dengan kapasitas 1.200 kursi. Berbagai kesenian lokal maupun internasional dihadirkan di pusat seni tersebut.

Selain itu, warisan seni dari seniman Indonesia Hendra Gunawan juga terpampang jelas di tempat ini. Tak hanya itu, Art Concierge yang berada di tempat ini juga menyediakan tur yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap seni dan warisan budaya.

Sebagai hotel yang memiliki keunggulan, Hotel Raffles pun telah memperoleh berbagai penghargaan. Di antaranya, 2017 Travellers' Choice Award by Tripadvisor, 2016 Certificate of Excellence by TripAdvisor, Luxury Classic Hotel of The Year, Indonesia by Luxury Travel Guide Awards 2015.

Ditambah, penghargaan Bravo Badge for Arts Cafe by Raffles by TripAdvisor, Best Hotel Interior Design, Indonesia Property Awards 2015, DestinAsian The Luxe List 2015 by DestinAsian Magazine, Best Hot List 2015, Jakarta by Asia Dreams Magazine.