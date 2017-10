JAKARTA – Gadget atau smartphone sudah bukan barang langka lagi di zaman sekarang. Pasalnya, semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa semua sudah pasti memiliki dan menggunakan smartphone di kehidupan sehari-hari.

Penggunaan smartphone tidak hanya untuk berkomunikasi lewat telepon atau pesan (sms) dengan keluarga atau teman tapi juga untuk aktif di sosial media. Saat ini sosial media menjadi salah satu tempat favorit untuk anak muda zaman sekarang mencurahkan segala sesuatu yang terjadi di kehidupannya dan berbagi ke banyak orang.

Adapun curahan hati diunggah melalui sosial media populer saat ini seperti facebook, instagram, path dan twitter serta blog pribadi. Bahkan dengan mengunggah ke sosial media mereka bisa menjadi populer yang sering disebut selebgram dan semua itu berkat sosial media yang sering disebut 'the power of sosial media'.

Tak hanya itu, bahkan suatu tempat restoran atau wisata bisa mendadak terkenal saat dipamerkan di sosial media sehingga gaya hidup ini membuat anak zaman sekarang (kid zaman now) sulit untuk keluar dari gaya hidup modern ini.

Bahkan, demi gaya hidup kid zaman now saat ada produk smartphone baru selalu menjadi incaran padahal belum memiliki penghasilan.

Pakar Keuangan Prita Hapsari Ghozie mengatakan tidak masalah bagi anak sekarang memiliki smartphone karena baik. Hanya saja bagi anal yang belum memiliki pekerjaan hal itu tentu jangan diikuti karena perkembangan smartphone tidak akan berhenti dan akan selalu ada.

Dirinya menyarankan agar anak zaman sekarang juga harus pintar membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang hanya untuk kesenangan sesaat.

"Tahu bedanya wants vs needs. Untuk wants boleh saja, tapi harus nabung dulu. Selain nabung, tetap harus investasi minimal 5% dari gaji. Jika tidak bijak, lebih baik tidak punya kartu kredit dan manfaatkan promosi dan cash back untuk menghemat pengeluaran," tukasnya.

