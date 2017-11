JAKARTA - Perekonomian Indonesia dinilai memiliki potensial perekonomian yang sangat besar. Bahkan The US Chambers of Commerce dan The America Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham) memprediksi jika perekonomian Indonesia akan menjadi yang paling tumbuh cepat.

Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan mengatakan untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar pemerintah perlu melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah dengan meningkatkan investasi dan perdagangan dagang luar negeri.

"Dalam semangat tersebut, perkenankan saya menyampaikan beberapa saran nyata yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia guna meningkatkan investasi dan perdagangan luar negeri," ujarnya dalam acara US-Indonesia Investment Initiative 2017 di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Yang pertama lanjut Donovan, Pemerintah Indonesia harus tetap melanjutkan kebijakan untuk mereformasi peraturan. Apalagi Presiden Jokowi telah menekankan dengan tepat terkait hal ini sebagai perkara paling esensial untuk mendorong persaingan secara sehat serta menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Saya percaya penerapan peraturan yang tepat seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan secara transparan dan bermanfaat, menampung masukan publik mengenai sebuah rancangan peraturan, serta kepatuhan Indonesia pada komitmen internasional-nya merupakan hal-hal yang penting guna meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pasar," jelasnya

Selain itu lanjut Donovan, pemerintah juga harus menciptakan sistem untuk memperlakukan perusahaan asing secara adil. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada perusahaan atau investor investor asing dalam mengatur bisnisnya.

"Kami memahami adanya keinginan untuk menciptakan interopabilitas dalam sistem pembayaran dalam negeri. Namun kami menghimbau agar Indonesia juga mempertimbangkan pendekatan lain yang dapat lebih melibatkan sektor swasta dan memaksimalkan pilihan konsumen," jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga diminta untuk mengembangkan internet. Hal ini bertujuan agar Indonesia bisa memberikan cerita positif kepada dunia untuk menarik investor.

"Indonesia dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakatnya dan membagikan cerita positif kepada dunia," jelasnya.

