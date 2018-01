BANGLADESH - PT Pertamina (Persero) akan melakukan pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh. Hal ini dilakukan bekerja sama dengan Bangladesh Power Development Board (BPDP).

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) oleh VP Power New Renewable Energy Pertamina Ginanjar dengan Cha BIirman of BPDP Khaled Mahmood.

Penandatangan ini disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Ministry of Power, Energy and Mineral Resources of the People’s Bangladesh pada 15 September 2017 .

Dalam kerjasama tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP) Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) Power Plant dengan kapasitas 1.400 megawatt (mw).

"Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore," ujar VP Communication Pertamina Adiatma Sardjito dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1/2018).

Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut. Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp26,3 triliun.

"Proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 tahun setelah tahap financial closing dicapai. Rencananya konstruksi akan dimulai tahun 2019," ujarnya.

