JAKARTA – Pembangunan proyek Jalan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIB (Ruas Kedung Badak-Simpang Yasmin) tengah memasuki tahap finishing. Jalan tol ini akan mulai dioperasikan pada kuartal pertama tahun ini.

Hingga akhir Januari 2018, pembangunan konstruksi proyek Jalan Tol BORR Seksi IIB sepanjang 2,65 km menunjukkan progres positif lebih maju yakni telah mencapai 92,69%.

Selain dari sisi konstruksi, progres positif juga terlihat dari aspek pembebasan lahan. PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku anak usaha dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mencatatkan 99,00% pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol BORR dalam periode waktu yang sama.

Sampai dengan saat ini, progres konstruksi BORR berjalan sesuai rencana, bahkan cenderung melebihi target. Ia berharap proyek Jalan Tol BORR Seksi IIB dapat segera dioperasikan, mengingat kebutuhan pengguna jalan terhadap Jalan Tol BORR semakin meningkat.

"Kita patut berbangga, karena progres konstruksi BORR masih berjalan di positif lebih cepat , terlihat dari target penyelesaian yang maju lebih awal dibandingkan target semula, dengan upaya bersama, kita harapkan tahun ini Jalan Tol BORR dapat segera menjadi alternatif pilihan bagi pengguna jalan," ujar Direktur Utama PT MSJ Hendro Atmodjo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/2/2018).

Meski begitu, Hendro mengaku masih ditemukan sejumlah kendala dalam proses pembangunan proyek Jalan Tol BORR ini. Menurutnya, salah satu kendala utama yang masih dirasakan oleh pihaknya dalam melaksanakan pembangunan adalah permasalahan pembebasan lahan dan tanah sisa serta pemindahan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ke tepi Right Of Way (ROW). Namun hal-hal tersebut telah dapat diselesaikan pada akhir tahun lalu sehingga tidak mempengaruhi progres proyek yang berjalan saat ini.

