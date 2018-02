JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) yang berlaku hari ini. Kenaikannya pun tertinggi sejak beberapa bulan terakhir, yakni mulai dari Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.

Tercatat, harga Pertamax naik Rp300 per liter menjadi Rp8.900 per liter dari harga sebelumnya Rp8.600 per liter. Kenaikan ini terjadi pada pukul 00.00 WIB

Baca juga: Impor Pertamax Diprediksi Terus Naik

Dalam pantauan Okezone di SPBU 34.10205 terpampang perubahan harga Pertamax Cs. Paling tinggi kenaikan harga terjadi pada Pertamina Dex mencapai Rp750 per liter menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp9.250 per liter.

"Semua BBM non subsidi naik, dari Pertamax sampai Dex. Tapi Pertalite tetap," ujar petugas SPBU 34.10205 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2018).

Baca juga: Pertamina: Kita Impor Pertamax, Bukan Dijadikan Premium

Setidaknya Pertamina sudah menaikkan beberapa kali harga Pertamax cs di awal 2018. Sebelumnya, Pertamax cs juga mengalami kenaikan pada 13 Januari 2018, kemudian harga Pertalite juga naik pada akhir Januari 2018.

Berikut daftar lengkap harga BBM yang berlaku pada 24 Februari 2018:

Daftar Harga BBK Tmt 24 Februari 2018

(dni)