JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga Bahan Bakar Khusus (BBK) yang pada pertengahan Febuari 2018. Kenaikannya pun tertinggi sejak beberapa bulan terakhir, mulai dari Rp300 per liter hingga Rp750 per liter.

Tercatat, harga Pertamax naik Rp300 per liter menjadi Rp8.900 per liter dari harga sebelumnya Rp8.600 per liter. Paling tinggi kenaikan harga terjadi pada Pertamina Dex mencapai Rp750 per liter menjadi Rp10.000 per liter dari harga sebelumnya Rp9.250 per liter.

Lalu bagaimanakah tanggapan masyarakat mengenai kenaikan ini khususnya Pertamax yang banyak digunakan?

1. Virgo (24) Mahasiswa

Menurut saya tidak memberatkan jika masih di bawah angka Rp9.000. Karena saat ini banyak pengguna kendaraan khususnya roda dua beralih menggunakan Pertamax karena harga tidak jauh beda dengan pertalite.

Hal ini juga yang terjadi kepada saya. Jadi meskipun harga Pertalite tetap saya masih akan menggunakan Pertamax karena menurut saya lebih bikin mesin motor awet juga. Saya cuma berharap Premium tidak kembali langka karena pasti banyak yang beralih.

2. Theresa (28) Pegawai Swasta

Pertamax naik menurut saya wajar saja karena harganya memang menyesuaikan dengan harga minya dunia. Saya juga jarang sih pake Pertamax, biasanya Premium atau Pertalite.

Kalau Pertamax itu pas lagi habis aja Premium atau Pertalitenya di pom bensin.

Tapi saya berharap semoga setelah naiknya Pertamax ini, pasokan BBM (subsidi) yang lain yang lebih murah, yakni Premium dan Pertalite, tidak susah atau langka karena mungkin kan akan banyak pengguna Pertamax beralih.

3. Windia Rahmatika (24) Pegawai Swasta

Mungkin sekarang belum terlalu berasa ya, cuma kalau setiap beberapa bulan ada kenaikan Rp300 ya pasti memberatkan sih. Masyarakat sudah banyak yang beralih ke Pertamax karena harga nya cukup terjangkau dan enggak beda jauh sama Premium.

Jadi jangan sampai masyarakat nanti beralih lagi ke Premium yang sekarang ini cukup langka.

4. Meike Intan Harahap (24) Pegawai Swasta

Sangat mempengaruhi keuangan saya karena saya pengguna Pertamax. Saya juga lihat makin kesini makin naik, lama-lama bisa sampai Rp10.000 per liter. Memberatakan rakyat banget itu, mau gimana pun kalau BBM naik harga kebutuhan pokok juga akan ikut naik.

5. Rangga (27) Pegawai Swasta

Untuk saya pribadi sih tidak memberatkan. Karena motor saya memang membutuhkan spek ron tinggi yang ada di Pertamax. Jadi tidak masalah kalau harga naik. Toh kenaikan harga itu enggak terlalu berdampak pada jumlah takaran literan bensin. Kalau misalnya harga naik dan takaran di kurangi ya itu pasti sangat memberatkan.

