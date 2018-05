JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk meraih apresiasi terhadap reputasi bank dalam menjaga kepercayaan dan kepuasan Nasabah. Apresiasi berupa penghargaan sebagai The Best Reputable Banking With Customer Satisfaction of The Year untuk Perusahaan maupun CEO. Malam penghargaan digelar oleh Indonesia Inspire! di Jakarta (25/5/2018).

“Reputasi suatu perusahaan terbangun dari persepsi pemangku kebijakan, baik ekternal maupun internal. Bank adalah institusi yang bisnisnya berbasis kepercayaan, persepsi yang paling penting adalah nasabah. Kepuasan nasabah adalah modal utama Bank untuk memiliki reputasi yang baik.” jelas Presiden Direktur MNC Bank Benny Purnomo setelah menerima penghargaan secara langsung di sela acara penghargaan Indonesian Business Professional & Education Award.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan reputasi yang baik dari suatu perusahaan akan menguntungkan bisnis dengan berbagai cara. Karena itu, MNC Bank selalu serius dalam menjaga reputasi. Keseriusan MNC Bank dalam mengelola reputasi perusahaan ditunjukkan dengan pemenuhan aspek tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), komunikasi baik dengan masyarakat dan regulator, serta tentunya menghadirkan pelayanan dan inovasi terbaik.

“Seluruh inovasi dan usaha yang kami lakukan tentunya berorientasi kepada kepuasan nasabah. Nasabah yang puas akan mengajak relasinya untuk ikut menjadi nasabah. Karena itu yang paling penting adalah mendengarkan nasabah maunya apa, lalu kita harus cepat beradaptasi.” pungkas Benny.

Apresiasi atas inovasi digital

Bertepatan dengan diraihnya penghargaan atas reputasi baik Bank sebagai hasil dari menjaga kepuasan nasabah, MNC Bank kembali mendapatkan apresiasi atas inovasi di bidang Teknologi Informasi selama dua tahun terakhir. Apresiasi berupa penghargaan sebagai Innovative Company in Digital Banking Applications digelar oleh Warta Ekonomi di Jakarta (25/5/2018).

“Sebuah institusi perbankan identik sebagai bisnis yang berdasarkan pada inovasi, selain tentunya kepercayaan masyarakat. Karena itu, apresiasi ini kami anggap sebagai penambah motivasi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut melalui produk dan layanan berbasis teknologi yang tidak hanya memberikan manfaat bagi Bank, tetapi utamanya bagi nasabah.”, ujar Direktur IT dan Operasional MNC Bank Widyatama Bunarto yang akrab dipanggil Tomo setelah menerima penghargaan secara langsung di sela acara penghargaan. Ditambahkannya, sepanjang dua tahun terakhir sejak 2016, MNC Bank telah menghadirkan berbagai inovasi berbasis teknologi digital untuk lebih memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan seperti internet banking, mobile banking serta aplikasi punyakartu dan punyarumah. Selain itu, Bank juga menghadirkan aplikasi punyacelengan, yakni aplikasi yang dikembangkan untuk memberikan solusi kepada orang tua dalam memberikan pemahaman dasar nilai uang (the value of money) dengan konsep permainan yang menyenangkan (gamification). Hal tersebut dilaksanakan karena perseroan meningkatkan fokus kepada klik daripada brick. Brick adalah membangun sebanyak mungkin kantor cabang. Sementara klik menjadikan smartphone sebagai touchpoint MNC Bank. Artinya, melalui telepon pintar nasabah dapat melakukan transaksi perbankan di manapun dan kapanpun. “Seluruh inovasi digital yang kami tawarkan ke nasabah, orientasi utamanya adalah kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.” tutup Tomo menanggapi transformasi digital yang terus dijalankan MNC Bank. Hasil dari inovasi dan reputasi yang terjaga baik membuat MNC Bank mampu meraih kinerja optimal. Salah satunya tampak dari peningkatan kinerja Bank pada Kuartal 1 2018 yang meraih laba Rp 94,8 Miliar, meningkat 294% dibanding periode yang sama 2017. Peningkatan tersebut ditopang oleh laba operasional perseroan Kuartal 1 2018 yang mencapai Rp 126,6 Miliar, meningkat 295% dibanding periode yang sama 2017.