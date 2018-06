JAKARTA - Pemerintah sudah merestui kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) milik Shell dan Total Oil Indonesia per 1 Juni 2018. Namun ternyata yang naik hari ini hanya BBM milik Total.

Pantauan Okezone, Jumat (1/6/2018), di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Total di Jalan Warung Jati, Jakarta Selatan. Rata-rata kenaikan harga BBM milik total sekira Rp300 per liter.

BBM jenis Performance 90 dijual seharga Rp8.500 dari sebelumnya Rp8.400 per liter. Kemudian, Performance 92 seharga Rp9.600 dari sebelumnya Rp9.300 per liter, Performance 95 Rp10.650 dan sebelumnya Rp10.300 per liter dan Performance Diesel Rp10.800 dari sebelumnya Rp10.400 per liter.

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Shell yang diusulkan kenaikan sebesar Rp500 per liter ternyata tidak naik pada hari ini.

Pantauan Okezone, di SPBU Shell, Jalan Jati Padang, Jakarta Selatan, harga Shell jenis Reguler masih dijual Rp8.500 per liter, Super Rp9.350 per liter, V-Power Rp10.550 per liter dan Diesel Rp10.450.

"Belum ada kenaikan, sudah empat bulan lebih. Harga hari ini masih sama," ujar salah seorang petugas pengisian BBM Shell kepada Okezone.

Untuk diketahui, pemerintah sudah merestui kenaikan harga BBM milik Shell, Total, AKR Corporindo. Kenaikan harga BBM ini mulai berlaku 1 Juni 2018, pukul 00.00 WIB.

"Untuk harga BBM Shell, Total, dan AKR besok naik," ujar Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto.

 

(kmj)