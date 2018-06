JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini mengalami penguatan. Rupiah menguat tipis dan bertahan di level Rp13.870 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (4/6/2018) pukul 09.33 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat ke level Rp13.871 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp13.860-Rp13.880 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 18 poin atau 0,13% menjadi Rp13.870 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp13.843 per USD hingga Rp13.890 per USD.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, masih adanya sejumlah sentimen positif dari makroekonomi dalam negeri terutama penguatan Rupiah diharapkan masih dapat bertahan sehingga mampu mengangkat IHSG kembali ke zona hijaunya.

"Namun demikian, tetap mewaspadai terhadap sentimen-sentimen yang dapat membuat IHSG kembali melemah," kata dia dalam riset tertulis.

Sementara itu, pergerakan IHSG mengakhiri perdagangannya di akhir bulan Mei dengan pelemahan. Masih adanya imbas sentimen negatif dari global yang membuat pelaku pasar kembali panik membuat laju IHSG kembali melanjutkan pelemahannya.

Reza mengatakan, mulai meredanya aksi jual di bursa saham Asia dimana cenderung bergerak positif tidak mampu memberikan imbas positifnya pada IHSG yang masih melemah.

"Aksi ambil untung pun kembali terjadi seiring dengan masih adanya kepanikan dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi global yang dapat berpengaruh pada kondisi di dalam negeri," ujarnya.

