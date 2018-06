JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) akhirnya mampu menguat, meski tipis. Rupiah pun masih berada di level Rp14.000-an per USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (22/6/2018) pukul 08.47 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat tipis 5 poin atau 0,04% ke level Rp14.097 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.090-Rp14.100 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 5 poin atau 0,04% menjadi Rp14.091 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah berada dalam rentang Rp14.078 per USD hingga Rp14.098 per USD.

Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, pelemahan ini dampak dari kenaikan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate (FFR). Bank Sentral AS telah menaikkan, FFR sebesar 25 basis poin menjadi 1,75% hingga 2,00% pada bulan Juni. Kenaikan ini pun menjadi yang kedua di 2018 dan ketujuh sejak akhir 2015.

"Karena kan bunga di sananya (Fed Fund Rate) bergerak naik," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis 21 Juni 2018.

Kendati demikian, Darmin optimistis Rupiah akan kembali menguat. "Jangan terlalu dirisaukan, nanti juga tenang lagi," imbuhnya.

(dni)