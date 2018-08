JAKARTA - Desain hunian dengan fasilitas super canggih tengah menjadi tren di kalangan masyarakat kelas atas. Sejumlah kawasan menghadirkan fasilitas bernilai puluhan miliar untuk memanjakan penghuninya. Hal ini untuk menambah kenyamanan para penghuni yang umumnya orang-orang kaya.

Hunian bertaraf premium yang berada di jantung kota Jakarta terbilang menjamur, terlebih lagi yang berada di dekat pusat bisnis atau central business district (CBD), seperti Kuningan, Sudirman, dan sekitarnya. Bila lokasinya semakin dekat dengan pusat bisnis, maka harga yang ditawarkan juga cukup mahal.

Jika melihat perkembangannya, nilai jual hunian mewah terbilang meningkat dari tahun lalu. Menurut Associate Director Research Colliers Ferry Salanto, hunian mewah adalah hunian di atas Rp55 juta per meter persegi mulai tipe tiga kamar tidur yang berukuran 170 meter per segi sampai 350 meter persegi yang ditawarkan dengan kisaran harga per unitnya Rp9,5 miliar sampai Rp22,7 miliar.

“Rata-rata untuk apartemen berkelas mewah hampir didominasi tipe 3 kamar tidur dan di atasnya. Tentunya ini sangat berbeda dengan apartemen menengah dan segmen di bawahnya yang hanya menawarkan tipe 2 kamar tidur ke bawah,“ kata Ferry saat dihubungi KORAN SINDO.

Berbicara mengenai hunian mewah, pastinya bukan hanya dilihat dari segi lokasinya. Pilihan material juga ikut memengaruhi kemewahan dari bangunan tersebut. Menurut arsitek Andy Rahman, untuk mendukung kemewahan suatu bangunan kita juga harus memperhatikan segi bahan materialnya, rata-rata semua bahannya di impor dari mancanegara, khususnya furnishing .

“Desain klasik dan minimalis selalu di gunakan untuk menghias sudut-sudut hunian mewah dan dipadukan dengan beberapa perlengkapan berkualitas, seperti menggunakan curtain double glass agar terlihat lebih sophisticated, soundproof, leak proof, private , dan evironmental yang ramah lingkungan,” ungkap Andy.

Ciri dari hunian mewah biasanya selalu dibuat dengan ruangan yang cukup tinggi, yakni jarak empat meter antara bagian lantai dan ceiling -nya. Hal ini dibuat agar bangunan tersebut terlihat luas dan mewah.

Sementara untuk apartemen mewah, dalam setiap unitnya dilengkapi dengan fasilitas ruangan multifungsi yang bisa dipergunakan untuk home theatre , ruang kerja, atau yang lainnya. “Dalam merancang suatu bangunan mewah tentunya harus memperhatikan fasilitas yang terdapat di dalamnya, bukan hanya sekadar fasilitas olahraga standar, tapi juga bersifat advance . Seperti kolam renang ukuran olympic , lapangan tenis, jogging track , bahkan terdapat wine chiller serta pub,” tuturnya.

Andy pun menambahkan, untuk apartemen mewah yang memiliki luas 475 sqm dalam setiap unitnya selalu dilengkapi dengan fasilitas internal bathroom dan area yang digunakan untuk meletakkan lemari pakaian (walk in closet ).

Pastinya terdapat sentuhan akhir yang mewah. Tak hanya itu, berbagai fasilitas seperti kolam renang, kids pool , playground, function room , dan prefunction juga disediakan untuk memanjakan para penghuninya.

Bahkan, beberapa apartemen mewah juga memberikan fasilitas ala hotel berbintang, seperti lounge, dan floting box. Salah satu apartemen mewah yang memberikan kenyamanan fasilitas untuk para penghuninya adalah Branz BSD.

Apartemen yang berlokasi di daerah premium CBD Tangerang ini menjadikan hunian vertikal tersebut memiliki aset yang tinggi. Untuk menjangkaunya, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari gerabang tol BSD City. Apartemen ini juga sangat dekat dengan sarana umum seperti Swiss Germany University, Universitas Prasetya Mulya, dan berseberangan langsung dengan AEON Mall. Apartemen yang dikembangkan oleh Tokyu Land ini didesain dengan begitu elegan dan material yang berkualitas baik untuk bangunan. Hunian ini juga mengutamakan kemewahan serta pemeliharaan bangunan agar tetap terawat. Fasilitas yang ditawarkan pun cukup mampu membuat para penghuninya merasa betah, yaitu terdapat zona yang bisa difungsikan untuk berbagai acara. Terdapat zona santai, seperti perpustakaan, lounge , restoran & kafe, bar, spa, dan water feature . Ada pula zona aktif yang menawarkan berbagai fasilitas gym , kolam renang outdoor dan indoor sepanjang 25 meter, penyewaan sepeda, ruang pesta, dan business center, family & kids zone berupa ruang bermain baik yang indoor serta outdoor , kolam anak, ruang karaoke, ruang permainan, minimarket, dan ATM. “Semua fasilitas menarik ini kita berikan bagi konsumen untuk merasakan sendiri pengalaman dari kualitas Jepang di seluruh fasilitas yang disediakan oleh apartemen ini,” ungkap Presiden Direktur Tokyu Land, Kiji Saito kepada KORAN SINDO saat Grand Preview Branz BSD. Untuk keseluruhan unitnya, Branz BSD menawarkan tipe satu kamar tidur dengan luas 40 meter persegi sampai 42 meter persegi. Sementara untuk tipe 2 kamar tidur memiliki luas 62 meter persegi. Harga yang ditawarkan pun cukup variatif, mulai Rp1,27 miliar untuk tipe 1 kamar tidur dan Rp1,98 miliar untuk tipe 2 kamar tidur. Tak hanya The Branz, ada juga NavaPark, hunian supermewah dengan harga Rp7 miliar hingga Rp12 miliar. Di kawasan ini dihadirkan konsep Botanical Park mengambil inspirasi dari Bishan Park di Singapura yang dirancang oleh desainer yang sama, yaitu Ramboll Studio Dreseitle dari Jerman. Botanical Park memiliki tiga konsep besar, wet land , zona yang menjadi kawasan habitat burung. Meandering River, zona aktif bagi keluarga di segala usia dan Serenity Lake, zona tenang dan rileks. “Di Botanical Park, akan ditanam lebih dari 1.500 pohon dari 100 spesies yang berbeda. Wet Land merupakan area di mana pohon-pohon ini akan mengundang habitat burung untuk mendiami kawasan,” ungkap Richard Oh, Project Director NavaPark. Zona Meandering River merupakan zona aktif bagi segala usia, Adventure Park bagi anak-anak berupa Spider Web, Adventure Sliding, Sand Playground, Camping Site untuk keluarga, serta flying kite playground. (Aprilia S Andyna)