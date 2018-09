JAKARTA – Airbus menjadi salah satu pesawat yang paling mengesankan dan kontroversial dalam sejarah penerbangan. Si burung besi terbesar di dunia dengan seri A380 sudah tidak diragukan lagi keajaiban teknologinya.

Airbus A380 pernah dianggap memiliki potensi untuk merevolusi perjalanan udara. Ketika Eropa memimpikan membuat A380 tiga dekade lalu, pesawat ini dianggap merevolusi perjalanan udara dengan visi besar seperti kemewahan, fasilitas pesawat untuk penumpang belum pernah terjadi sebelumnya dan kekuatan pendapatan untuk maskapai penerbangan.

Sejak awal 2000-an, Airbus berhasil menjual 331 pesawat A380. Lebih dari separuh penjualan dilakukan ke Dubai.

Menurut Aboulafia, A380 adalah pesawat yang dieksekusi buruk yang dirancang untuk pasar yang sebenarnya tidak ada. Akibatnya USD25 miliar dihabiskan Airbus untuk program A380 yang hasilnya bisa lebih baik digunakan keperluan lainnya, seperti saingan untuk generasi 777X Boeing.

(Foto: Business Insider)

“Terlepas dari tantangan yang dihadapi program A380, superjumbo tetap menjadi pesawat yang benar-benar mengesankan. Airbus A380 adalah pesawat paling mahal di perusahaan dengan daftar harga USD445,6 juta. Itu lebih dari USD79 juta lebih dari penawaran kedua Airbus A350-1000. Hampir USD43 juta lebih dari Boeing 747-8 dan USD19,8 juta lebih banyak daripada generasi penerus Boeing 777-9.” ujarnya yang dilansir dari Businessinsider.com, Selasa (4/9/2018)

Beberapa waktu lalu, Etihad Airways memberikan akses Business Insider ke salah satu A380-nya di landasan di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York.

Banyak hal menarik di dalamnya, di antaranya soal Airbus A380 yang diproduksi oleh Airbus S.A.S. adalah sebuah pesawat berbadan lebar dua tingkat, dengan empat mesin yang mampu memuat 850 penumpang dalam konfigurasi satu kelas atau 555 penumpang dalam konfigurasi tiga kelas. Pesawat ini juga merupakan pesawat komersial (pesawat penumpang) terbesar yang pernah dibuat (dijuluki Superjumbo).

(Foto: Business Insider)

Airbus A380 melakukan penerbangan perdananya pada tahun 2005. Sebelumnya pada tahun 2007 memasuki layanan dengan Singapore Airlines. Superjumbo akhirnya bergabung dengan armada Emirates, British Airways, Lufthansa, Qantas, Singapore Airlines, Penerbangan China Southern, Air France.

Etihad menerima pengiriman A380 pertamanya pada Desember 2014 dan sekarang mengoperasikan armada 10 superjumbo. Pesawat A6-APA, sebenarnya adalah A380 pertama yang dikirimkan ke maskapai penerbangan. Bahkan, ketinggian A380 membutuhkan banyak truk katering khusus untuk menyimpan bagasinya. Terdapat lebih banyak truk katering di belakang pesawat.

Di bawah A380 adalah roda pendaratan yang benar-benar mengesankan yang meningkatkan 22 roda pada lima bogies. A380 khusus ini didukung oleh kuartet mesin turbofan Engine Alliance GP7200, masing-masing menghasilkan lebih dari 70.000 pon daya dorong. Aliansi Mesinnya adalah perusahaan patungan antara Pratt & Whitney dan GE. Beberapa A380 juga didukung oleh mesin Rolls-Royce Trent 900.

(Feb)

Bagian kabin kelas ekonomi mengisi seluruh bagian utama Etihad A380. Masing-masing dari 415 kursi ekonomi memili ukuran lebar 17,5 inci dengan 31 inci kursi pitch. Kursi Etihad yang baru saja diperbarui dilengkapi dengan layar sentuh belakang 11 inci. Jika kedua bagian penuh sesak dengan kursi ekonomi, A380 dapat menerbangkan lebih dari 800 penumpang per penerbangan.

Berjalan ke bagian utama belakang dan kamu akan menemukan tangga spiral belakang A380. Dan kamu akan menemukan kabin kelas bisnis. Masing-masing dari 70 kursi kelas bisnis memiliki ukuran 73 inci kursi pitch dan lipatan datar ke tempat tidur dengan satu sentuhan tombol. Setiap kursi dilengkapi dengan layar hiburan 18,5 inci.

(Foto: Business Insider)

Menuju bagian depan dan bagian atas kamu datang ke lounge kabin premium A380. Menurut Etihad, itu dirancang untuk meniru tampilan dan nuansa ruang hotel mewah di mana penumpang dapat bersosialisasi dan bahkan menonton acara olahraga langsung. Penumpang juga dapat mengambil minuman dan snack penerbangan tengah.

A380 milik Emirates memiliki lounge di belakang bagian atas, sementara A380 milik Korean Air memiliki lounge koktail di bagian depan dan bagian belakang. Di depan ruang tunggu adalah kabin kelas satu.

Etihad A380 membanggakan dua tipe private first-class suites. Yang pertama adalah yang disebut “The Apartment”, terdapat delapan suite Apartment per A380. Setiap suite memiliki luas sekitar 45 kaki persegi. Dan diputar yang bisa diubah menjadi tempat tidur. Semua suite memiliki TV layar datar 24 inci. Suite Apartment juga memiliki akses ke kamar mandi di bagian depan atas.

(Foto: Business Insider)

Tapi apa yang membuat apartemen armada Etihad dari semua A380 lainnya adalah "The Residence." Hanya ada satu suite Residence per pesawat, dan harga tiket dapat menghabiskan biaya lebih dari $ 40.000 untuk perjalanan pulang pergi antara New York dan Abu Dhabi.

Terdapat sebuah kamar mandi dan dengan sebuah kamar tidur dengan tempat tidur double. Kamar tidur dilengkapi dengan TV 27 inci, sedangkan ruang tamu mendapat TV unit 32 inci.

Tidak hanya penumpang yang bepergian di kelas The Residence yang memiliki akses pelayan pribadi selama penerbangan, tetapi mereka juga memiliki akses ke ruang pribadi di bandara.

Kokpit ultramodern menawarkan delapan LCD definisi tinggi yang dipasok oleh raksasa industri raksasa Prancis, Thales Group. Luar biasanya, pesawat yang gagah ini ini hanya membutuhkan dua pilot untuk beroperasi. Seperti semua jet Airbus modern, A380 menggunakan kontrol tongkat samping sebagai lawan dari kuk tradisional.

(Feb)