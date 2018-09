JAKARTA - Ada-ada saja yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri. Dia menjagokan Aries Susanti atlet panjat tebing peraih dua medali emas, untuk menandingi penyanyi dangdut Via Vallen.

Hanif yang juga salah satu personel Elek Yo Band itu, tampak serius mengiringi Spiderwomannya Indonesia bernyanyi lagu Via Vallen berjudul Meraih Bintang dengan alat musik gitar. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang serius, melainkan bentuk dagelan dan bentuk kegembiraan atas prestasi para atlet Indonesia yang tampil gemilang dalam ajang internasional Asian Games 2018.

Aksi nge-jam akustik tersebut ditampilkan Hanif dalam sebuah postingan video di akun Facebook-nya. Dalam video berdurasi 60 detik tersebut, tidak hanya Aries yang bernyayi. Tetapi juga ada Rindi Sufriyanto (atlet panjant tebing peraih medali emas) dan Aji Bangkit Pamungkas (atlet pencak silat peraih medali emas), yang tampak asik bernyanyi. Aksi tersebut pun membuat orang di sekeliling Pak Menteri ikut bernyanyi sesekali sambil menggerakkan badan mengikuti alunan lagu.

Berikut ini postingan lengkap Hanif Dhakiri, seperti dikutip Rabu (5/9/2018).

SAINGAN.

Calon saingan @viavallen di masa depan. @aries_susanti the spiderwoman, @rindi_sufriyanto the spiderman dan @ajibangkitpamungkas the fighter. Terus fokus, tetap fokus meraih bintang untuk Indonesia!

(kmj)