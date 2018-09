JAKARTA - MNC Asset Management yang merupakan perusahaan manajer investasi milik MNC Group kembali meraih penghargaan bergengsi dalam acara Bareksa Kontan 2018 Fund Award.

Tak tanggung-tanggung, MNC Asset Management memborong empat penghargaan langsung untuk kategori Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 2018.

Empat penghargaan yang berhasil diraih oleh MNC Asset Management adalah Gold Winner of Best Fixed Income Fund 5 Years AUM Rp100 miliar-500 miliar, Gold Winner of Best Fixed Income Fund 3 Years, Gold Winner of Best Fixed Income Fund 3 Years AUM Rp100 miliar-Rp500 miliar, Winner of Best Fixed Income Asset Management AUM kurang dari Rp 1 trilliun.

Direktur Utama MNC Asset Management Frery Kojongian mengaku bangga dengan penghargaan yang diraih ini. Dengan penghargaan ini artinya masyarakat mempercayai MNC Asset Management sebagai partner yang tepat dalam mengelola dana nasabah.

"Pada hari ini kami senang sekali dan rasa bangga bahwa MNC Asset Management mendapat award. Malam ini kami mendapat empat award ini merupakan satu prestasi bagi kami," ujarnya usai menerima penghargaan di Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Frery menambahkan, penghargaan ini merupakan yang ketujuh kalinya yang berhasil diraih oleh MNC Asset Management pada tahun ini. Ketujuh penghargaan tersebut meliputi, Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 2018 - Periode 1 Tahun Kelas Asset Rp500 miliar-Rp 1 triliun (Majalah Investor-lnfovesta).

Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 2018 Periode 3 Tahun Kelas Asset Rp100miliar-Rp500 miliar (Majalah Investor-Infovesta). Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Periode 3 Tahun (Majalah Investor-Infovesta).

Selain itu, perusahaan juga berhasil meraih Gold Winner of Best Fixed Income Fund 5 Years AUM Rp100 miliar-Rp500 miliar (Bareksa-Kontan). Dan Gold Winner of Best Fixed Income Fund 3 Years (Bareksa-Kontan).

Kemudian Gold Winner of Best Fixed Income Fund 3 Years AUM Rp100 miliar-Rp500 miliar (Bareksa - Kontan). Dan terakhir, Winner of Best Fixed Income Asset Management-AUM di bawah Rp1 triliun (Bareksa-Kontan).

"Total kami meraih tujuh award tahun ini kami persembahkan untuk nasabah kami dan bisa mencapai ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tanpa mereka kami tidak bisa berdiri di sini," ucapnya.

Meskipun berhasil menyabet 7 penghargaan sepanjang tahun 2018 ini, namun pihaknya tidak membuatnya berpuas diri. Frery mengaku akan menggenjot lebih keras lagi kinerja perusahaan untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

"Saya berharap 4 penghargaan ini bisa menjadi booster bagi kami untuk memberikan pelayanan yang Lebih baik Iagi kepada nasabah. Ini kewajiban bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik di masa mendatang bagi nasabah," jelasnya.

