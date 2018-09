JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya ingin semua para eksportir Indonesia khususnya di bidang perikanan agar tidak memikirkan keributan perang dagang antara China dan Amerika Serikat.

"Kita segera bangun, kerja, kerja dan kerja untuk berproduksi ekspor kita sendiri. Kesempatan kapan lagi, ada kesempatan istilahnya dikasih lonjakan untuk lari, dikasih sepatu untuk bisa terbang. Karena yang lain dikasih beban, kita enggak jadi kita bisa lebih melaju," kata Susi di Kementerian Kelautan Perikanan di Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Dia menjelaskan, tarif barang impor barang China senilai USD200 miliar oleh Amerika Serikat itu merupakan kesempatan besar untuk Indonesia. Maka itu, jadilah pengusaha yang sportif, punya integritas tinggi, kemudian punya kinerja, semangat yang tinggi untuk berproduksi pada saat saat ini.

"Jadi, kapan lagi? ini bukan bencana sebenernya buat Indonesia ini sebenernya big, big opportunity when we can use the momentum," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, perang dagang antara China dan Amerika Serikat menjadi momentum untuk menggenjot ekspor produk perikanan.

"Saya ingin pengusaha Indonesia mendapatkan terobosan-terobosan segera untuk bisa mengambil insentif terkait momentum perang dagang Amerika Serikat dengan China untuk menggenjot ekspor produk perikanan," kata Susi.

(dni)