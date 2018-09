JAKARTA – Indeks dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya di akhir perdagangan 27 September 2018. Kurs dolar AS naik karena investor terus mengantisipasi keputusan Federal Reserve AS menaikkan suku bunga acuannya.

Melansir Xinhua, Jumat (28/9/2018), indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya meningkat 0,76% menjadi 94,8970.

Pada akhir perdagangan, euro turun menjadi USD1,1658 dari USD1,1762 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3087 dari USD1,3184 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7210 dari USD0,7276.

Dolar AS dibeli 113,42 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,83 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga naik menjadi 0,9775 franc Swiss dari 0,9650 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,3039 dolar Kanada dari 1,3002 dolar Kanada.

Sebagaimana diketahui, The Federal Reserve AS menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar 0,25% menjadi 2%-2,25% dari sebelumnya 1,75%-2%. Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga yang dilakukan bank sentral AS.

"Mengingat kondisi pasar tenaga kerja terwujud dan diharapkan dan inflasi, Komite memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat dana federal untuk 2% sampai 2,25%," kata pernyataan resmi FOMC dikutip okezone, Kamis (27/9/2018).

Beberapa pertimbangan bank sentral dalam menaikkan suku bunga antara lain data tenaga kerja yang dianggap membaik dan ekonomi AS meningkat. Di sisi lain konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis juga terus berkembang.

The Fed juga mengatakan secara keseluruhan inflasi dan inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi sudah sesuai dengan target bank sentral.

