15 menit sebelum wawancara kerja adalah hal yang sangat penting dan bisa menjadi hal yang mengerikan. Banyak para pelamar tidak pernah yakin dengan hal yang dilakukan saat menunggu giliran untuk masuk ke ruangan wawancara.

Para ahli menyarankan untuk melihat ke cermin, mengambil napas dalam-dalam dan melakukan apapun yang diperlukan untuk tetap fokus dan tenang.

“Waktu 15 menit itu adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan kerangka berpikir yang benar, dan mengatur energimu dan fokus pada siapa yang akan kamu temui, apa yang kamu inginkan agar mereka ingat tentangmu, dan apa yang ingin kamu tanyakan kepada mereka,” Kata Penulis, Pembicara dan Konsultan Media Pemasaran.Deborah Shane.

Berikut ini adalah 11 hal yang harus kamu lakukan dalam waktu 15 menit sebelum wawancara kerja dimulai yang telah dilansir Okezone dari Businessinsider.com, Senin (01/10/2018).

1. Tetap Tenang

Menurut Konsultan Hukum, Pelatih Komunikasi sekaligus Penulis David Parnell, ketika kamu sedang stres, tubuhmu akan melepaskan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin. Tergantung pada tingkatan stresnya. Nantinya hal ini akan menghambat kemampuanmu untuk berpikir jernih,.

"Pastikan bahwa kamu tetap tenang, kuasai diri kamu, dan santai di menit-menit menjelang wawancara, hal tersebut diperlukan untuk menghindari segala macam pikiran yang ada diotakmu, dan supaya kamu menjaga pikiran," ujar Parnell.

Pelatih karir Anita Attridge menambahkan harus tetap tenang sebelum dan selama wawancara agar memungkinkan kamu untuk mendengarkan lebih baik dan tetap fokus pada cara terbaikmu menanggapi pertanyaan.

"Selain itu, dirimu harus lebih mampu berpikir bagaimana kamu dapat mempresentasikan prestasi terbaik, sejajar dengan apa yang penting bagi pewawancara lainnya dan bersikap tenang juga menunjukkan kemampuan kamu untuk menghadapi situasi yang menekan," kata Attridge.

2. Datang Lebih Awal, Tetapi Jangan Masuk Ke Ruangan

Banyak hal yang dapat menganggu kamu ketika kamu datang terlambat ketika wawancara, jadi cobalah untuk datang lebih awal, tetapi tidak lebih dari 10 menit awal.

Jika kamu lebih awal dari jam yang sudah ditentukan, tunggulah di mobil atau kafe terdekat, karena terlalu dini dapat menempatkan tekanan yang tidak perlu pada pewawancara kamu dan memulai pertemuan dengan kaki yang salah, kata Parnell.

Pelatih karier yang berbasis di Philadelphia Rita Friedman, setuju. "Ini bisa tampil sebagai pemaksaan, seolah-olah kamu mengharapkan pewawancara untuk menjatuhkan apa pun yang dia lakukan untuk memperhatikanmu,"

3. Bersikap Ramah Terhadap Semua Resepsionis Dan Penjaga Keamanan

Ketika kamu masuk ke ruang tunggu kantor (yang seharusnya sekitar 10 menit sebelum waktu wawancara yang dijadwalkan), ingatlah untuk bersikap baik kepada resepsionis, penjaga keamanan, atau siapapun yang menyapa dan melihatmu.

"Kemungkinan besar dia akan melaporkan kembali kepada manajer yang akan merekrut kamu tentang bagaimana kamu bersikap," kata Friedman. Mudah-mudahan, dengan begitu kamu akan diterima!

4. Tentukan Satu Atau Dua Hal Yang Ingin Di Ingat

Apa yang membuat kamu berbeda dari pelamar lain, dan apa yang kamu cari dari perusahaan? Manajemen proyek, kecerdasan komunikasi, atau keterampilan lain yang membedakan Anda?

"Ketahuilah beberapa hal yang kamu ingat, karena akan memengaruhi daya ingat dan kegembiraan dirimu hal itu adalah cara cerdas untuk mudah dalam wawancara," kata Shane.

5. Berhenti Berlatih

Jangan gunakan waktu yang terlalu singkat ini untuk mempersiapkan atau melatih tanggapan yang dapat membuat percakapanmu terlihat menghafal.

“Kamu ingat barang-barang kamu diletakkan dimana, tetapi ingat wawancara kamu adalah percakapan yang penting. Percayalah bahwa kamu tahu apa yang kamu ketahui, dan bahwa pada saat wawancara akan ada alurnya sendiri, ”kata Shane.

6. Bernapaslah

Merasa gugup? Cobalah latihan pernapasan. Hal ini akan membantu dengan tips yang pertama, dengan tetap tenang.

"Menghitung napasmu adalah salah satu teknik yang paling cepat dan akan berdampak untuk menenangkan sarafmu," kata Parnell.

Cobalah fokus pada nafasmu, hitung masing-masing sampai kamu mencapai 10, dan ulangi kembali, tambah Parnell.

7. Atur Postur Tubuhmu

Duduklah dengan posisi tegak dengan mempertahankan kontak mata dan meminimalkan penggunaan kata-kata pengisi, mengkomunikasikan bahwa kamu percaya diri dan profesional, tulis seorang penulis buku The Myth of the Nice Girl, Fran Hauser.

"Kamu akan terlihat lebih percaya diri dan tenang," tambah Friedman.

Kepada Business Insider Erin Brodwin menulis tentang bagaimana menjaga postur duduk yang baik :

Pertama, duduk di ujung kursi kamu (itu benar, jangan bergantung pada sandarannya). Biarkan tubuh kamu masuk ke posisi membungkuk. Sekarang, cobalah untuk duduk tegak, dengan menonjolkan lekuk punggungmu sebanyak mungkin. Tahan posisi ini selama beberapa detik. Selanjutnya, lepaskan posisinya sedikit. Pastikan kaki kamu rata di lantai dan bahumu juga rileks.

8. Jangan Melihat Berita, Email, atau Media Sosial

Sekarang bukan waktunya untuk membaca berita politik, ekonomi atau olahraga.

Kamu mungkin sering mendengar atau membaca sesuatu yang akan membuat dirimu bekerja, kata Shane. Kemudian, kamu akan terganggu dan terganggu dari pada tenang dan percaya diri. Posisi kamu sedang sangat darurat , kamu harus fokus jangan terbawa beban oleh pikiran lain.

9. Lihat Catatanmu, Tetapi Jangan Melakukan Tambahan Apapun

Kamu harus melakukan penelitian tentang perusahaan, persiapan, dan latihan, tetapi jika kamu membuat catatan untuk dirimu sendiri, ini adalah saat yang tepat untuk melihatnya dengan segera.

“Ini bukan waktunya untuk menggunakan ponselmu untuk mencari pencapaian atau laporan penghasilan terbaru perusahaan,” kata Friedman.

Memberikan sejumlah proyek besar sekilas pada detik terakhir adalah cara yang baik untuk salah menafsirkan informasi kunci dari segala jawaban, lanjut Friedman.

10. Lihatlah Cermin

Mampirlah ke toilet atau toko pakaian terdekat untuk memeriksa diri kamu di depan cermin.

"Kamu mungkin telah meninggalkan rumah itu seperti seorang milyader, tetapi setiba kamu dikantor akan terlihat kumel," kata Friedman.

Ini juga termasuk hal yang penting yaitu cucilah tanganmu dan memastikan kuku kamu bersih juga telapak tanganmu kering.

Jangan berganti pakaian dikantor, misalnya kamu mengenakan baju atau sepatu yang casual dan kamu baru mengganti kemeja di toilet.

11. Pikirkan Pikiran Yang Membuatmu Bahagia

Ini mungkin terdengar klise, tetapi memikirkan hal-hal menyenangkan dapat membuatmu tersenyum dan merasa baik sehingga akan membantumu dalam keadaan berfikiran yang benar saat wawancara.

Dan tersenyum itu seperti keajaiban, kamu akan terlihat senang ketika orang-orang memandangmu.

