Menanti Data Inflasi Sepanjang 2018

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, Rabu (2/1/2019) akan mengumumkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Inflasi pada Desember dan keseluruhan tahun 2018.

Pengumuman yang akan disampaikan Kepala BPS Suhariyano tersebut, dijadwalkan pada pukul 11.00 WIB di Kantor BPS, Jakarta.

Sebelumnya, pada rilis data November 2018 terjadi inflasi sebesar 0,27% (month to month/mtm). Adapun inflasi tahun kalender Januari hingga November 2018 adalah 2,50% (year to date/ytd). Sementara, inflasi tahunan November 2018 sebesar 3,23% (year on year/yoy).

Inflasi pada November terjadi utamanya disumbang kenaikan tarif transportasi udara, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, serta kenaikan harga komoditas pangan yakni bawang merah dan beras. Hal ini berdasarkan pemantauan BPS di 82 kota di Indonesia.

Sekedar diketahui, sepanjang tahun 2018 ini yakni pada Januari terjadi inflasi sebesar 0,62%, Februari sebesar 0,17%, Maret sebesar 0,20%, April sebesar 0,10%, Mei sebesar 0,21%, Juni sebesar 0,59%, dan Juli sebesar 0,28%.

Adapun pada bulan Agustus mengalami deflasi sebesar 0,05% dan September deflasi sebesar 0,18%. Hingga akhirnya pada Oktober berbalik menjadi inflasi sebesar 0,28%, serta November sebesar 0,27%.

Di sisi lain, tak hanya data IHK, hari ini BPS juga akan merilis data indeks harga perdagangan besar Desember 2018, perkembangan nilai tukar petani dan harga gabah Desember 2018, serta perkembangan pariwisata dan transportasi November 2018.

