JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sedang membuka kesempatan kerja bagi Anda untuk bergabung menjadi bagian mendistribusikan Energi Baik di seluruh Indonesia .

“Perusahaan Gas Negara (PGN) yang bertajuk PGN’s Got Talent 2019 Open Registration, Pendaftaran lowongan kerja hanya dibuka hingga 27 Januari 2019. Membutuhkan lebih dari seratus talent,” yang dikutip dari laman instagram @Gas_Negara, Jakarta, Sabtu (5/1/2019):

Rekruitmen PGN akan buka dibeberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Lampungm Palembang, dan Bali.

Anda dapat melamar maksimal 2 (dua) posisi yang ditawarkan. Untuk posisi yang ditawarkan dari mulai Mechanical Engineering, Instrumen and Control Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering, Process Engineering.

Kemudian ada Project Management, Naval/ Marine Engineering, Upstream Management & Gas portfolio, Occupational Healt and Safety, Environment Management. Lalu ada Marketing Management, Sales Management, Legal, Shareholder Management, Community Development.

Selanjutnya ada Information and Communication, Human Capital Management, Procurment & Inventory, Asset Management, General Affairs Management, Financial Management, Business Development & Risk Management, Audit Management, Gas Supply Management, Gas Operation Management, Engineering, Contruction, Operation and Reliability Management.

Bagi Anda yang ingin melamar ke PGN ini untuk proses rekrutmen, Anda tidak dipungut biaya sepeser pun.

