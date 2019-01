WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami shut down selama 22 hari. Hal ini telah memecahkan rekor di AS. Sebab, sejak era pemerintahan Bill Clinton, AS tidak pernah mengalami kelumpuhan lebih dari 20 hari.

Kelumpuhan tersebut menimbulkan dampak besar terhadap seperempat pemerintah federal AS. Sebanyak 800.000 staf dan pegawai negeri sipil (PNS) dilaporkan mengalami penunggakan gaji meski tetap bekerja seperti biasanya.

Para PNS AS mulai meluapkan kegelisahannya lewat media sosial (medsos), termasuk mengunggah slip gaji kosong. Insinyur kedirgantaraan NASA, Oscar Murillo, menyebarkan saldo 0 dolar di Twitter dan mengaku tidak memiliki uang lagi karena habis untuk membiayai kebutuhan.

(fbn)