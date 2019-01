JAKARTA - PT MNC Finance memberikan penghargaan kepada agen penjualan dan mitra Showroom Terbaik 2018. Hal ini sebagai apresiasi kepada mitra atas kinerja dan loyalitas kepada MNC Finance.

Dalam acara bertemakan Race Track Dinner & Awarding Night 'Finish Is The Only Limit' ini, MNC Finance memberikan hadiah total sebesar Rp900 juta, kepada lima pemenang. Penghargaan pun diberikan langsung oleh Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk Jessica Herliani Tanoesoedibjo. Adapun MNC Kapital merupakan induk usaha dari MNC Finance.

Pjs Direktur Utama MNC Finance sekaligus perwakilan langsung dari Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Gabriel Mahjudin menyatakan, rasa terima kasih atas kinerja positif para mitra sehingga menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

"Pesan dari beliau (Hary Tanoesoedibjo) sangat berterima kasih sepanjang 2018 sudah berkontribusi pada MNC Finance dan sampai hari ini bisa berjalan positif," ujarnya di Gedung iNews Tower, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca Juga: Rakernas MNC Finance, Hary Tanoesoedibjo: Business Model Tentukan Kemajuan Organisasi

Gabriel berharap, ke depan kerjasama dengan setiap mitra bisa semakin baik dan memberi kinerja yang semakin maju. MNC Finance pun berkomitmen terus menyalurkan pembiayaan.

"Di tahun 2019 mari kita terus bekerja sama dan saling menguntungkan agar bersama-sama maju," kata dia.

Adapun pemenang MNC Finance Award, sebagai Agen Terbaik 2018 yakni juara 1 Dony kepada Chandra. Dirinya memenangkan grand prize uang tunai senilai Rp250 juta.

Kemudian juara 2 diberikan kepada Sahat Humisar Simanjuntak dengan memenangkan grand prize uang tunai senilai Rp150 juta. Serta juara 3 oleh Antoni dengan memenangkan grand prize uang tunai senilai Rp100 juta.

Baca Juga: Hadiri Rakernas MNC Finance, Hary Tanoe Ingatkan Inovasi Produk

Sementara, sebagai Showroom Terbaik 2018 untuk juara 1 diberikan kepada CV Anugrah Utama yang memenangkan grand prize uang tunai senilai Rp250 juta. Serta juara 2 diberikan kepada Nauval Sukses Mobilindo dengan memenangkan grand prize uang tunai senilai Rp150 juta.

Sekedar informasi, MNC Finance bergerak di jasa pembiayaan yang memilki jaringan luas hampir di seluruh Indonesia. Perusahaan dibawah naungan MNC Grouo ini fokus pada dua jenis pembiayaan konsumen yaitu properti dan mobil.

Di pembiayaan properti, Perseroan fokus di pembiayaan Rumah Bekas, KPR FLPP, Multiguna dengan Jaminan Sertifikat. Sedangkan di pembiayaan Otomotif, berupa pembiayaan kendaraan roda empat bekas, baik Passenger maupun Commercial serta Multiguna dengan jaminan BPKB Mobil.

(fbn)