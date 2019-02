JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjuk David Malpass untuk menjadi Presiden Bank Dunia. Malpass merupakan salah satu pejabat senior Departemen Keuangan (Depkeu) AS.

Dilansir Politico, Selasa (5/2/2/2019), penunjukan Malpass menjadi sinyal bahwa Trump ingin Bank Dunia kembali dipimpin oleh orang AS. Sebelumnya, Jim Yong Kim yang mengundurkan diri per 1 Februari 2019 juga warga negara AS meski berdarah Korea Selatan.

Baca Juga: Mantan Dubes PBB Nikki Haley Jadi Kandidat Presiden Bank Dunia

Keputusan Kim mundur sebagai Presiden Bank Dunia cukup mengejutkan mengingat masa jabatannya baru berakhir tiga tahun lalu. Nama pengganti Kim harus diajukan paling lambat 14 Maret 2019. Trump dilaporkan akan mengajukan Malpass sebagai calon tunggal pada Rabu (6/2/2019).

Selama ini, AS memiliki hak prerogatif tidak tertulis untuk memilih Presiden Bank Dunia, meski belakangan mendapatkan tantangan dari negara-negara lain. Menominasikan orang-orang yang kritis terhadap kinerja Bank Dunia akan mendapatkan perlawanan yang berat dari para anggota.

Malpass sebelumnya pernah mengatakan, institusi global seperti Bank Dunia tumbuh besar dan kuno. Untuk itu, tantangannya adalah bagaimana kembali mempertajam fokus lembaga tersebut kepada hal-hal yang penting dan sulit.

Malpass merupakan figur penting dalam negosiasi dagang antara AS dan China. Sebelum bergabung di Depkeu, Malpass ditunjuk sebagai Penasihat Ekonomi Trump selama kampanye pemilihan presiden pada 2016. Dia sebelumnya tercatat menjadi Kepala Ekonom Bear Stearns. Lembaga tersebut diisi oleh Larry Kudlow, Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS, mentor Malpass.

Dia bukan orang baru di Depkeu AS. Sebelumnya, Malpass pernah menjadi Wakil Asisten Sekretaris Depkeu di era Ronald Reagan dan Wakil Asisten Sekretaris Departemen Luar Negeri di era George H.W. Bush.

(iNews)

(kmj)