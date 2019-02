JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut jika perkembangan teknologi digital sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Sebab, penggunaan teknologi digital bisa mengangkat bisnis kecil menjadi mendunia.

Menurutnya, bisnis kecil akan sangat berkembang lebih cepat jika memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan bisnis besar bisa lebih cepat turun dan tergerus jika meninggalkan bisnis digital.

"Bisnis kecil bakal mendunia dan kalau bisnis besar yang tidak mendunia bisa kembali desa itu intinya teknologi," ujarnya di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Akan tetapi lanjut JK, hal tersebut tidak akan terjadi jika tanpa adanya dorongan kebijakan dari pemerintah. Khususnya dalam hal peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi faktor kunci dalam memanfaatkan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah pun belakangan menyiapkan berbagai macam regulasi untuk bisa mendorong revolusi industri 4.0. Tak terkecuali juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memang menjadi fokus pemerintahan di 2019.

"Perubahan ini harus membutuhkan skill gimana perubahannya karena saingan kita adalah fintech dengan kemajuan teknologi," ucapnya.

JK menambahkan, saat ini sudah masuk kepada zaman yang serba cepat. Tak terkecuali juga pada sektor perbankan yang saat ini tidak hanya dituntut untuk dapat dipercaya tapi juga harus cepat.

Sebab, jika tidak cepat maka akan tertinggal dari pesaing-pesaingnya. Apalagi saat ini juga sudah ada perusahaan fintech peer to peer landing yang menjadi penantang baru bisnis perbankan.

"Fintech dan peer to peer landing ini semakin maju karena perubahan akibat perkembangan IT. Itu tidak akan beda jadi akhirnya apa bicara pelaksana perbankan maka pengetahuan IT yang tidak gunakan ini bisa membuat bank akan ditinggal karena sistem itu bukan yang murah," katanya.

(dni)