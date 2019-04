JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widayanti memastikan stok bawang putih pada saat Lebaran aman.

"Untuk Lebaran stok bawang putih, Insya Allah aman. Di mana untuk harga ecerannya Rp25.000-Rp35.000 per kilogram," ujarnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Baca Juga: Kemendag Keluarkan Izin Impor Bawang Putih Sore Ini

Dia menuturkan, pihaknya mempunyai strategi khusus agar kebutuhan bawang putih tercukupi pada Lebaran. Apabila harganya belum turun, sudah disiapkan operasi pasar (OP) khusus.

"Tapi kita kan sudah mulai dari sekarang OP. Maka itu saya harap tak usah kan ada itu (OP). Importir sudah bantu kita lah untuk masyarakat luas lah kita ya," tutur dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar operasi pasar (OP) bawang putih di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan untuk stabilitas harga bawang putih.

Baca Juga: Bergantung Impor, Stok Bawang Putih Menipis

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Widayanti mengatakan, kegiatan ini untuk mencukupi ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bawang putih.

"Jadi ini kita jual bawang putih di tingkat grosir Rp25.000 per kilogram (kg), lalu di end user Rp30.000-Rp32.000 per kg. Biasanya di ritel modern itu Rp35.000 per kg tapi itu sudah bersih, kalau ini kan masih kotor ya," ujarnya di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

(fbn)