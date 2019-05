NEW YORK - Kurs dolar AS sedikit melemah terhadap sejumlah mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), karena para pelaku pasar mempertimbangkan data harga konsumen yang baru dirilis.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,04% menjadi 97,3334 pada akhir perdagangan. Demikian seperti dilansir Antaranews, Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Indeks Harga Konsumen (IHK), sebagai ukuran inflasi, di Amerika Serikat meningkat 0,3% pada April berdasarkan penyesuaian secara musiman, ungkap laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada Jumat (10/5/2019). Ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan kenaikan 0,4%.

Peningkatan IHK 0,3% pada April terjadi setelah kenaikan 0,4% pada Maret.

Selama 12 bulan terakhir hingga April lalu, IHK naik 2,0% sebelum penyesuaian musiman, kenaikan terbesar selama 12 bulan sejak November 2018, menurut laporan itu. Namun, nilainya masih jauh di bawah ekspektasi pasar.

Beberapa investor berpikir inflasi AS akan jatuh lebih jauh tahun ini untuk mengantisipasi Federal Reserve (Fed) memangkas suku bunga guna memacu pertumbuhan.

The Fed mengesampingkan kekhawatiran tentang inflasi yang lemah setelah mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pekan lalu, karena bank sentral melihat tidak perlu mengubah pendekatan "sabar" pada pergerakan suku bunga.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1231 dolar AS dari 1,1224 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,3007 dolar AS dari 1,3023 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,6997 dolar AS dari 0,6994 dolar AS.

Dolar AS dibeli 109,90 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,69 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 1,0125 franc Swiss dari 1,0147 franc Swiss, serta turun menjadi 1,3421 dolar Kanada dari 1,3463 dolar Kanada.

