JAKARTA - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan tiga catatan yang perlu menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun 2018.

Pertama, terdapat beberapa capaian dari target Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2018 yang ditetapkan dalam APBN 2018. Di mana pertumbuhan ekonomi yang hanya bisa mencapai 5,17% dari target 5,40%.

Lifting minyak hanya mencapai 778 ribu barel per hari dari target sebanyak 800 ribu barel per hari. Juga lfting gas hanya mencapai 1.145 ribu barel per hari dari target 1.200 ribu barel per hari.

Namun, lanjut dia Pemerintah tidak dapat mencapai target terhadap beberapa indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 5,17% dari target 5,40%, lifting minyak hanya mencapai 778 ribu barel per hari dari target sebanyak 800 ribu barel per hari.

“Lifting gas hanya mencapai 1.145 ribu barel per hari dari target 1.200 ribu barel per hari," tutur dia.

Baca Selengkapnya: 3 Catatan BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2018

(rhs)