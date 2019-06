JAKARTA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan di wilayah DKI Jakarta. Berbagai inovasi kerap dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, salah satunya melalui kampanye “urus izin sendiri itu mudah” yang cukup dikenal luas oleh warga Ibukota.

Dalam rangka memeriahkan HUT Ke- 492 Kota Jakarta dan menyukseskan event Jakarta Fair Kemayoran 2019, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta membuka booth di Anjungan Pemprov. DKI Jakarta yang terletak pada Hall C1 - JIExpo Kemayoran selama 40 hari yaitu dari tanggal 22 Mei s.d. 30 Juni 2019 dan lomba aransemen theme song SETIA

“DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melalui Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati berpartisipasi dalam event Jakarta Fair Kemayoran 2019 untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada warga Ibukota,” ujar Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (11/6/2019).

Adapun jenis layanan yang diberikan yaitu Pelayanan Konsultasi dan Pemberian Informasi terkait perizinan/non perizinan. Bahkan, bagi pemohon yang telah membawa persyaratan secara lengkap dan benar dapat langsung mengajukan permohonan perizinan/non perizinan di booth DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

Lomba Aransemen Theme Song SETIA

Selain menyediakan pelayanan di booth, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga melakukan sejumlah kegiatan dalam Program Government Branding atau pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Terpadu dan Terintegrasi.

“Kami melakukan berbagai kegiatan Government Branding di Jakarta Fair Kemayoran untuk membuat pengunjung tertarik mengunjungi booth dan juga menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung bahwa urus uzin sendiri itu mudah, di Jakarta,” ujar Benni.

Adapun kegiatan government branding tersebut, salah satunya melalui Lomba Aransemen Theme Song SETIA. Kegiatan ini merupakan cara unik yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk menularkan semangat “Urus Izin Sendiri itu Mudah” kepada generasi muda.

“Lomba aransemen theme song SETIA merupakan cara kami untuk mengambil hati generasi muda dalam kampanye urus izin sendiri itu mudah,” ujar Benni.

Lebih lanjut Benni menambahkan bahwa peran generasi muda sangat penting sebagai agen perubahan, pihaknya mengharapkan dengan mengikuti lomba aransemen theme song SETIA, seluruh peserta dapat menularkan semangat urus izin sendiri itu mudah kepada lingkungan sekitarnya, sehingga warga tidak lagi menggunakan jasa pihak ketiga dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

“Pemprov. DKI Jakarta telah menyediakan berbagai kemudahan dan inovasi layanan yang memudahkan dan mendekatkan pelayanan, kami harapkan warga Ibukota dapat memanfaatkannya dengan optimal,” ujar Benni.

Theme Song SETIA merupakan lagu milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang diproduksi khusus guna merepresentasikan Komitmen Amanah, dedikasi sepenuh hati DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk terus menghadirkan inovasi tiada henti memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan / non perizinan di wilayah DKI Jakarta serta penyelenggara Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Theme Song SETIA dinyanyikan oleh Venessa Adverta dengan komposer, musisi kebanggaan Indonesia, Annisa Theresia Ebenna Ezeria atau yang dikenal tERe. Lagu tema tentang pelayanan nyata Pemprov. DKI Jakarta bagi warga Ibukota ini telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI dengan Nomor Pencatatan Hak Cipta : 000100773 sebagai bentuk perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

SETIA - singkatan dari tata nilai (kredo) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam #MelayaniJakarta, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal.

Peserta lomba Aransemen Theme Song SETIA 2019, memperebutkan Total Hadiah sebesar Rp.48,7 juta, 7 Gram Logam Mulia dan hadiah menarik lainnya. Adapun batas akhir pengumpulan karya pada tanggal 23 Juni 2019 pukul 23.59. seluruh persyaratan, ketentuan dan formulir lomba dapat diunduh melalui link http://bit.ly/lombasetia2019

Lomba Aransemen Theme Song SETIA dipersembahkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Fair Kemayoran serta didukung oleh berbagai perusahaan BUMN dan pihak swasta. Lima finalis akan berkompetisi memperebutkan gelar juara di Panggung Gambir Jakarta Fair Kemayoran pada tanggal 29 Juni 2019 pukul 19.00 s.d. 21.00. Lomba ini Gratis dan Terbuka untuk umum/ Tingkat Nasional.

Pelayanan Hari Pertama Setelah Libur Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H

Pada hari ini, Senin, 10 Juni 2019, Pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kembali normal setelah libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, salah satunya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

“hari ini kami sudah memulai pelayanan di seluruh service point Unit Pelaksana (UP) PTSP tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten Administrasi dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, pasca libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H,” ujar Benni

Benni menambahkan, warga Ibukota sudah mulai mengurus perizinan / non perizinan, terbukti dengan jumlah pelayanan yang diberikan oleh seluruh service point UP PTSP dan Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

“di Mal Pelayanan Publik kami telah melayani total 379 pemohon dari kewenangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan kewenangan kementerian/lembaga/BUMN dan BUMD yang berada di lantai 3” ujar Benni.

Meskipun jumlah pelayanan tersebut tidak sebanyak hari-hari biasanya namun pihaknya menilai geliat pemohon sudah cukup antusias untuk mengurus perizinan/non perizinan di wilayah Jakarta, pasalnya pada hari-hari biasa rata-rata 600 s.d. 700 pemohon mendatangi Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

“Terlebih pelayanan perizinan dan non perizinan di Jakarta telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengajuan, pemrosesan dan penandatangan izin / non izin atau yang lebih dikenal dengan pelayanan Online,” ujar Benni.

Geliat warga ibukota juga terlihat di sejumlah service point UP PTSP, salah satunya di wilayah Jakarta Utara, total 2.859 pemohon melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan izin/ non izin pada UP PTSP se-Jakarta Utara mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota Administrasi.