JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat tipis pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Penguatan Rupiah ini berbanding terbalik dengan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang ditutup melemah meski neraca perdagangan surplus USD210 juta pada Mei 2019.

Baca Juga: IHSG Keok ke 6.288 meski Neraca Dagang Surplus

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (24/6/2019) pukul 17.04 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 8,5 poin atau 0,06% ke level Rp14.146 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.146 per USD – Rp14.167 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 12 poin atau 0,08% ke level Rp14.138 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.130 per USD – Rp14.150 per USD pada hari ini.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengklaim, faktor penguatan nilai tukar Rupiah karena aliran modal asing masuk semakin tinggi, persepsi risiko atau prospek ke ekonomi Indonesia yang membaik.

"Alhamdulillah nilai tukar terus stabil bahkan menguat kemarin ditutup menguat di Rp14.180 bahkan hari ini juga sempat turun di bawah Rp14.100 meski sekarang sedikit di atas itu," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Baca Juga: Pagi Ini, Rupiah Berada di Level Rp14.140 per USD

BI mencatat aliran modal asing yang masuk (capital inflow) sebesar Rp130,24 triliun secara year to date (ytd).

"Untuk aliran dana asing yang masuk kalau year to date-nya sekarang Rp130,24 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp72,96 triliun dan saham Rp58,95 triliun," ujar dia.

(dni)