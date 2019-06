Kemenkeu Masih Kaji Skema Baru Pensiun PNS

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji skema perubahan sistem pembayaran uang pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemerintah memang sudah lama mengkaji skema fully funded untuk menjadi sistem pembayaran pensiun PNS, menggantikan skema pay as you go. Skema baru ini bahkan direncanakan bisa berlaku untuk PNS baru di 2020.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, perubahan skema ini masih terus dikaji oleh pihaknya bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Sehigga belum bisa dipastikan kapan pastinya akan diterapakan.

"Pemerintah lagi mengkaji kembali untuk kebijakan pensiun ke depan. Tapi kajiannya belum selesai," ujar Askolani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

 Baca Juga: Skema Pensiunan Baru untuk PNS Berlaku 2020

Dia mengatakan, ada banyak hal yang harus dikaji dalam penetapan skema baru ini, baik soal pendanaannya maupun kelembagaannya. sehingga diharapkan skema baru ini tidak membuat pensiunan semakin terbebani.

"(Review) kebijakannya, pendanaannya, semua aspek termasuk kelembagannya. Setelah selesai nanti pad awaktunya akan disampaikan Pak Presiden," kata dia.

Untuk diketahui, skema pembayaran pensiunan PNS yang saat ini pay as you go adalah pembayaran uang pensiunan yang terdiri dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji, ditambah dengan dana dari APBN.

 Baca Juga: Fakta-Fakta Skema Baru Pensiun PNS, Nomor 4 Bikin Senyum-Senyum

Sedangkan skema baru yakni fully funded adalah pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah, sebagai pemberi kerja. Besaran iuran dari pemerintah disarankan pada jumlah gaji PNS setiap bulannya.

Keuntungan skema baru ini, yakni anggaran iuran pemerintah untuk gaji pensiunan akan berbeda dengan beban anggaran pemerintah, dan pembayarannya bisa diperkirakan ketika melakukan pembayaran gaji PNS. Selain itu, PNS bisa bebas menentukan berapa dana pensiun yang akan disesuaikan berdasarkan besarnya pensiun tersebut.

(dni.-)