JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih menguat hingga akhir perdagangan di awal Juli 2019. Meski demikian, Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Senin (1/7/2019) pukul 17.10 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 13,8 poin atau 0,10% ke level Rp14.112 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.082 per USD – Rp14.120 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 15 poin atau 0,10% ke level Rp14.110 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.080 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Penguatan Rupiah sejalan dengan menghijaunya IHSG. IHSG menguat ditopang sentimen redanya perang dagang dan Jokowi Effect yang di mana KPU menetapkan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

Seperti yang diberitakan Okezone, IHSG dibuka menguat pada perdagangan awal Juli 2019. IHSG pagi ini naik 26,15 poin atau 0,4% ke 6.384,78.

Pada pembukaan perdagangan hari ini, ada 128 saham menguat, 31 saham melemah, dan 114 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp128,7 miliar dari 95,4 juta lembar saham diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 6,46 poin atau 0,6% menjadi 1.020, indeks Jakarta Islamic Index (JII) naik 4,43 poin atau 0,6% ke 687, indeks IDX30 naik 3,44 poin atau 0,6% ke 560 dan indeks MNC36 naik 1,77 poin atau 0,5% ke 366.

(fbn)