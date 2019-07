NEW YORK - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena selera risiko meningkat di seluruh pasar keuangan.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,73% menjadi 96,8393 pada akhir perdagangan. Demikian seperti dikutip Antaranews, Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi 1,1285 dolar AS dari 1,1375 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi 1,2637 dolar AS dari 1,2702 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,6957 dolar AS dari 0,7018 dolar AS.

Dolar AS dibeli 108,46 yen Jepang, lebih tinggi dari 107,78 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9875 franc Swiss dari 0,9755 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3140 dolar Kanada dari 1,3082 dolar Kanada.

