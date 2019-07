JAKARTA - PT MRT Jakarta, hari ini menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Blue Bird Tbk (BIRD). MoU tersebut terkait studi pengembangan layanan transportasi terintegrasi serta pemesanan dan pembayaran tiket MRT Jakarta bagi pengguna MRT Jakarta dan Bluebird.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, dan Direktur Utama PT Blue Bird Tbk, Noni Sri Ayati Purnomo di Kantor Pusat MRT Jakarta, Gedung Wisma Nusantara Jalan MH Thamrin 59, Jakarta Pusat.

"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan agar kedua belah pihak bersama-sama menjajaki rencana studi terkait dengan pengembangan layanan transportasi terintegrasi untuk konektivitas first and last mile menuju layanan MRT Jakarta," ujar William Sabandar, Rabu (3/7/2019).

Misalnya, lanjut dia dengan tidak menutup kemungkinan untuk membangun tempat tunggu atau tempat menaikkan dan menurunkan penumpang di area sekitar stasiun MRT Jakarta.

"Selain itu, melalui Nota Kesepahaman ini pula dapat dilakukan studi skema layanan transportasi dengan moda transportasi lain di luar MRT Jakarta dan Blue Bird. Nota lesepahaman ini rencananya akan berlaku selama enam bulan sejak penandatanganan dilakukan," kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Noni Purnomo, menyambut baik komitmen yang telah terjalin diantara kedua belah pihak.

"Kami sangat antusias dalam menjajaki kerjasama dengan pihak MRT Jakarta. Kami yakin dengan kompetensi yang dimiliki oleh kedua belah pihak sebagai penyedia transportasi yang aman, nyaman dan efisien, kerjasama ini akan melengkapi konektivitas dan akses dari layanan jasa masing-masing sebagai transportasi yang saling terintegrasi," pungkas dia.

Ruang lingkup studi yang dikerjasamakan antara MRT Jakarta dan Bluebird adalah untuk: 1. Melakukan studi skema pick up dan drop off taksi bagi pelanggan MRT Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan memberikan solusi untuk optimalisasi antara kebutuhan penumpang dan ketersediaan taksi Bluebird. Baca juga: Rata-Rata Penumpang MRT Jakarta 85.000, Ini Pesan Jokowi 2. Melakukan studi skema kerjasama konektivitas last mile & first mile bagi pelanggan MRT Jakarta dan Bluebird, termasuk tempat tunggu bagi Pelanggan Bluebird sebagai tempat drop off dan pick up Taksi dari dan/atau ke stasiun MRT Jakarta. 3. Melakukan studi skema layanan transportasi terintegrasi (Multi Moda) dengan pihak lain secara menyeluruh sebagai salah satu bagian dari ekosistem transportasi di Indonesia Baca juga: HUT ke-492 DKI, Penumpang MRT Jakarta Tembus 108.000 Orang 4. Melakukan studi skema penjualan tiket MRT Jakarta melalui program-program seperti aplikasi dan kanal lain yang dimiliki MRT Jakarta dan Blue Bird. MRT Jakarta dan Blue Bird memiliki visi yang sejalan sebagai penyedia solusi mobilitas dan visi guna meningkatkan kualitas hidup bagi warga Jakarta terutama untuk aspek lingkungan. Integrasi layanan MRT Jakarta dengan Blue Bird dilakukan untuk mendorong terciptanya kenyamanan dan keamanan pengguna.