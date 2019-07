JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat pada pembukaan perdagangan pagi ini. Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Kamis (4/7/2019) pukul 09.14 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 15 poin atau 0,11% ke level Rp14.105 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.104 per USD – Rp14.115 per USD.

YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat tipis 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.110 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.095 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Seperti yang diberitakan Okezone, kurs dolar Amerika Serikat (AS) sedikit menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), karena investor mempertimbangkan sejumlah data ekonomi terbaru.

Perusahaan data penggajian (payroll) Automatic Data Processing melaporkan sektor swasta Amerika Serikat menambah 102.000 pekerjaan baru dari Mei hingga Juni. Angka itu jauh dari ekspektasi para ekonom terhadap 140.000 pekerjaan baru yang disurvei oleh Econoday.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,06% menjadi 96,7852 pada akhir perdagangan.

