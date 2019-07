JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menanjak. Rupiah di penghujung akhir pekan ini mendapat sentimen positif dari kenaikan cadangan devisa.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat(5/7/2019) pukul 16.44 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 52 poin atau 0,37% ke level Rp14.082 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.082 per USD – Rp14.150 per USD.

Sementara, YahooFinance mencatat mata uang Garuda menguat 55 poin atau 0,39% ke level Rp14.180 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.075 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Seperti diketahui, Rupiah pagi ini dibuka melemah di Rp14.150 per USD. Sentimen positif dari cadangan devisa yang naik USD3,5 miliar menjadi USD123,8 miliar di akhir Juni 2019.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Direktorat Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, posisi cadangan devisa yang sebesar USD123,8 miliar setara dengan pembiayaan 7,1 bulan impor atau 6,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujarnya

