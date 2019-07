JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah awal pekan ini. Rupiah pagi ini berada di level Rp14.100-an per USD.

Dilansir dari Bloomberg Dollar Index, Jumat(5/7/2019) pukul 09.14 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 66,5 poin atau 0,47% ke level Rp14.149 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.116 per USD – Rp14.152 per USD.

Sementara, YahooFinance mencatat mata uang Garuda melemah 65 poin atau 0,46% ke level Rp14.145 per USD. Dalam pantauan YahooFinance, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.080 per USD – Rp14.231 per USD pada hari ini.

Pelemahan Rupiah ini mengikuti gerak IHSG. Tercatat, IHSG bergerak melemah pada pagi ini. Tercatat, IHSG dibuka melemah 13,27 poin atau 0,2% ke 6.360,21

Pada pembukaan perdagangan hari ini, ada 9 saham menguat, 17 saham melemah, dan 18 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp34,88 miliar dari 7,77 juta lembar saham diperdagangkan.

(rzy)