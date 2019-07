CHICAGO - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), didukung pelemahan dolar AS karena para pelaku pasar berspekulasi untuk penurunan suku bunga segera oleh Federal Reserve (Fed).

Laporan Xinhua menyebutkan kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik USD5,50 atau 0,39%, menjadi ditutup pada USD1.412,20 per ounce. Demikian dikutip dari Antaranews, Sabtu (13/7/2019).

Indeks dolar AS, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,19% menjadi 96,87 tak lama sebelum penyelesaian perdagangan emas.

Ketika dolar AS melemah, harga emas biasa naik karena logam mulia yang dihargai dalam dolar AS itu menjadi lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Pada basis mingguan, emas untuk penyerahan Agustus naik 12,1 dolar AS, terutama karena meningkatnya harapan untuk penurunan suku bunga, didorong oleh pernyataan Ketua Fed AS Jerome Powell.

Ketua The Fed mengatakan kepada komite Kongres minggu ini bahwa arus lintas seperti ketegangan perdagangan dan kekhawatiran tentang pertumbuhan global terus membebani aktivitas ekonomi dan prospek AS, menambahkan banyak pembuat kebijakan Fed "melihat bahwa kasus untuk kebijakan moneter yang agak lebih akomodatif telah menguat. "

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 9 sen atau 0,59% menjadi ditutup pada USD15,236 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober naik USD3,70 atau 0,45%, menjadi USD834,60 dolar AS per ounce.

